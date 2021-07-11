Медики определили ранние признаки коронавируса для всех возрастов 11.07.2021, 8:28

7,758

Фото: Getty Images

Из-за многочисленных мутаций коронавирусной болезни ее симптомы начали меняться.

Ученые из Университетского колледжа Лондона составили расширенный список признаков коронавируса нового типа, характерных при ранних стадиях заболевания. При этом они отличаются у пациентов разного возраста.

Так, для молодых людей до 17 лет наиболее показательным признаком является головная боль, для лиц старше 18 лет — потеря аппетита, от 18 до 54 лет — мышечные боли, сказано в исследовании, опубликованном в журнале The BMJ.

Кроме того, ученые под руководством Алекса Крозье вместе с коллегами из других британских университетов и медицинских учреждений составили полный перечень симптомов для определения коронавируса на ранних стадиях.

Исследователи утверждают, что наиболее распространенные симптомы COVID-19, среди которых кашель, лихорадка, потеря обоняния или вкуса, позволяют на ранней стадии выявить лишь 69% симптоматических случаев, а комбинация с большим охватом — усталость, утрата ощущения запаха или вкуса, кашель, диарея, головная боль, боль в горле — уже 96%.

Ученые считают, что такой подход может увеличить долю обнаружения коронавируса на ранних стадиях как минимум на треть, а значит и поможет быстрее справиться с пандемией.

Напомним также о существовании такого явления как мультисистемный воспалительный синдром, который связан с последствиями перенесенного COVID-19. Ранее его диагностировали только у детей, однако сейчас он начал проявляться и у взрослых. В основном это люди в возрасте от 50 лет.

Описывая подобный случай, ученые рассказали о 60-летнем мужчине, у которого был диагностирован COVID-19. При осмотре врачи увидели увеличение сердца и отек легких, а также покраснение глаз, опухший язык и красный румянец на кончиках пальцев ног.

Отметим, что из-за многочисленных мутаций коронавирусной болезни ее симптомы начали меняться. Ученые из Королевского колледжа в Лондоне пришли к выводу, что если раньше люди чаще всего жаловались на кашель, потерю вкусов и запахов, то сейчас же наиболее распространенными признаками болезни являются головная боль, боль в горле, насморк и лихорадка.

А вот кашель, по их данным, находится теперь на пятом месте среди самых распространенных проявлений коронавируса, тогда как потеря обоняния больше не входит в топ-10.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».