Состояние Безоса выросло на 11 миллиардов после ухода с поста гендиректора Amazon 1 11.07.2021, 10:02

Акции компании на этой неделе поднялись в цене, несмотря на расторжение контракта с Пентагоном.

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось почти на 11 миллиардов долларов после того, как он покинул пост генерального директора компании.

Об этом сообщает Forbes.

Отмечается, что на прошедшей неделе акции Amazon выросли на 5,9%, увеличив состояние Безоса на 10,6 миллиардов долларов.

В общей сложности, его состояние оценивается в 212,4 миллиарда долларов.

Акции Amazon на этой неделе выросли несмотря на расторжение контракта с Пентагоном, к которому хотели привлечь Microsoft.

Основатель компании Amazon Джефф Безос покинул пост СЕО онлайн-ритейлера Amazon 5 июля. После ухода с поста руководителя компании Безос останется исполнительным директором Amazon. Безос передаст дела Энди Ясси, который занимается веб-сервисами компании.

Основатель Amazon планирует уделить больше времени своему благотворительному фонду Bezos Earth Fund, космической компании Blue Origin, газете The Washington Post и фонду Amazon Day 1 Fund.

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