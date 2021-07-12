Режим оказался в «коридоре» распада 4 12.07.2021, 7:38

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фото: ТАСС

У диктатора начинается кризис жанра.

Российский политолог Андрей Суздальцев в статье на сайте politoboz.com проанализировал последние заявления Лукашенко. Политолог считает, что основные мировые игроки очень быстро отреагируют на проблемы, которые им может устроить своими непредсказуемыми действиями режим Лукашенко:

Нет каких-либо иллюзий: Москва в случае форс-мажора мгновенно договорится с Вашингтоном и Брюсселем и наоборот. Никто за фантазии белорусского руководителя воевать не будет, но если Лукашенко действительно попытается спровоцировать конфликт с Западом, что, конечно, очень сомнительно, то эта попытка может оказаться последней в его жизни.

У Лукашенко начинается кризис жанра: «ведь все уже было: внешнее вмешательство, польские танки, заговоры, санкции, угнанные самолеты, террористы, украинское оружие, Меркель и Байден... Все это уже напоминает какой-то низкопробный сериал с элементами индийского кино. Тема явно стухла. По идее, надо что-то выдумывать погорячей…».

Итак, обратим внимание на то, что две неделю назад уже была объявлена «война», правда «гибридная», на прошлой неделе «началась террористическая атака», на следующей неделе прилетят тысячи дронов с канистрами водки, чтобы сорвать уборку урожая?

Андрей Суздальцев резюмирует, что Лукашенко оказался «коридоре» распада:

— Это произошло по причине давления на него вполне объективных причин, не зависящих ни от воли Москвы или санкций.

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