Четвертая волна коронавируса: Беларусь повторяет «российский сценарий» 15 12.07.2021, 7:56

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фото: ТАСС

Злую шутку может сыграть низкий уровень вакцинации.

Поступает все больше сообщений о новых заражениях коронавирусом в Беларуси, пишет «Ежедневник».

Как будет развиваться ситуация дальше, не сложно предугадать – достаточно сравнить с Россией, где сегодня до 90% новых заражений фиксируется с «Дельта». Там устойчивый рост заболеваемости началась 4 июня и продолжается по сей день. И всего за месяц средний уровень заболеваемости почти утроился. Если в начале июня в среднем за сутки фиксировалось около 9 тыс. заражений по всей стране, то теперь уже более 25 тысяч. При этом существенно увеличилась и смертность – со средней 350 погибших в сутки до 750. При этом Минздрав прогнозирует рост до осени.

В Беларуси, похоже, ситуация развивается по российскому сценарию, правда, смертность почти не выросла. Но это уже чисто белорусский феномен. Смертность от коронавируса, по официальным данным Минздрава, у нас за все время наблюдений никогда не показывала существенного роста. От волны к волне прирастала максимум на 1-2 погибших по стране.

Отметим, что официально Минздрав пока не говорит ни о новом росте заражений, ни тем более о новой, четвертой волне. Но данные даже официальной статистики говорят об этом довольно красноречиво. Тем более, что ВОЗ официально заявлял, что четвертая волна придет именно на новой короне «Дельты».

Напомним, что согласно последним данным мировых агентств, уровень вакцинации в России составляет более 27% населения – именно столько людей получило уже два компонента вакцины. В Беларуси уровень вакцинации только достиг отметки 7%. Впрочем, в России стремительный рост заражения штаммом «Дельта» связывают с несоблюдением ограничительных мер населением. В Беларуси население в этом плане более законопослушное, поэтому и рост заболеваемости пока не такой стремительный. Однако, учитывая низкий уровень вакцинации и особенно тот факт, что нынешние вакцины менее эффективны против «Дельты», в скором времени следует ожидать более стремительный рост заражений коронавирусом.

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