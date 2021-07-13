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«Наша Ніва» прекратила работу редакции в Беларуси

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  • 13.07.2021, 18:19
  • 2,916
«Наша Ніва» прекратила работу редакции в Беларуси

Часть журналистов находится за границей.

Работа редакции в Беларуси прекращена в целях безопасности, сообщила на пресс-конференции 13 июля директор издания Анастасия Ровдо, передает «Радыё Рацыя».

«Сейчас команда в стрессе. Часть остается в Беларуси, они не работают в данный момент. Часть находится за границей. К счастью, когда к нам пришли, сотрудники за рубежом смогли подхватить задачи и оперативно заняться работой, мы немного перегруппировались», — сказала она. Остальным работникам редакции также предложно уехать.

«Работать журналистом независимого издания внутри страны равноценно самоубийству. Ты просто идешь в тюрьму под уголовную статью».

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