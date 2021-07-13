Французский кинотеатр попал в Книгу рекордов Гиннесса 13.07.2021, 19:37

Фото: twitter.com/JBocceda

В нем демонстрировались первые кинофильмы братьев Люмьер.

Кинотеатр Эдем на юге Франции попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый старый действующий кинотеатр в мире. Об этом 13 июля сообщило Francetvinfo.

"В результате более чем двух лет исследований это административное дело нашло свою награду", - заявил Мишель Корниль, глава ассоциации Les lumieres de l’Eden, которая занимается сохранением и популяризацией кинотеатра.

Эдем открылся 15 июня 1889 года в небольшом средиземноморском порту Ла-Сьота. На первых порах кинотеатр принимал театральные представления, концерты и даже матчи по боксу и греко-римской борьбе.

фото: twitter.com/vincentlambe1

фото: twitter.com/vincentlambe1

фото: twitter.com/vincentlambe1

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