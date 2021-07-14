«Брестская Жанна д’Арк»: знаменитая художница посвятила работу Полине Шарендо-Панасюк

«Брестская Жанна д’Арк»: знаменитая художница посвятила работу Полине Шарендо-Панасюк3
- 14.07.2021, 8:51
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Активистка «Европейской Беларуси» стала символом борьбы с произволом.
Художница Ольга Якубовская, знаменитая своими картинами с «котиками свободы», посвятила последнюю работу активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь», бесстрашной Полине Шарендо-Панасюк.
Брошенная незаконным режимом за решетку Полина стала символом борьбы с произволом, силы духа и стойкости убеждений.
Речь Полины на «суде» войдет в учебники по новейшей истории Беларуси:
– Обвиняемая, встаньте, пожалуйста.
– Я перед бандитами не встаю.
- С какого дня под стражей?
- Захвачена в плен 3 января.
- Хотите заявить отвод составу суда?
- Вы не суд.
- По каким причинам?
- Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд.
- Вы заявляете мне отвод?
- Заявляю отвод всей системе.
- Вы признаете вину?
- А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?
- Вопросы суду не задают. Виноватой себя не признаете?
- Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная.