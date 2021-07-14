«Брестская Жанна д’Арк»: знаменитая художница посвятила работу Полине Шарендо-Панасюк 3 14.07.2021, 8:51

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Полина Шарендо-Панасюк

Активистка «Европейской Беларуси» стала символом борьбы с произволом.

Художница Ольга Якубовская, знаменитая своими картинами с «котиками свободы», посвятила последнюю работу активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь», бесстрашной Полине Шарендо-Панасюк.

Брошенная незаконным режимом за решетку Полина стала символом борьбы с произволом, силы духа и стойкости убеждений.

Речь Полины на «суде» войдет в учебники по новейшей истории Беларуси:

– Обвиняемая, встаньте, пожалуйста.

– Я перед бандитами не встаю.

- С какого дня под стражей?

- Захвачена в плен 3 января.

- Хотите заявить отвод составу суда?

- Вы не суд.

- По каким причинам?

- Сталинская тройка, полевая жандармерия, но вы не суд.

- Вы заявляете мне отвод?

- Заявляю отвод всей системе.

- Вы признаете вину?

- А вы признаете, что участвуете в политических репрессиях?

- Вопросы суду не задают. Виноватой себя не признаете?

- Дать отпор бандиту — честь и обязанность гражданина. Я не обвиняемая, я политзаключенная.

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