В Беларуси проходят массовые обыски у правозащитников и журналистов 9 14.07.2021, 11:37

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Фото: tut.by

(обновляется) Силовики пришли в ПЦ «Весна», БАЖ, «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».

К белорусским правозащитникам с утра в среду, 14 июля, пришли силовики, сообщает zerkalo.io.

К правозащитникам с Минске Владимиру Лабковичу и Валентину Стефановичу с обыском силовики пришли рано утром. В 8.15 сотрудники ДФР пришли также к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову, сообщают правозащитники.

Позже стало известно, что силовики забрали правозащитника Валентина Стефановича.

Об этом сообщила его жена Алина. Обыск уже закончился, забрали всю технику.

Также есть информация о том, что в Минске был задержан журналист и правозащитник Сергей Сыс.

В Орше силовики забрали и куда-то увезли редактора местного портала orsha.eu Игоря Казмерчака, сообщается в соцсетях издания. Казмерчака уже задерживали 8 июля, тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО.

Также, как сообщает «Наша Ніва» сейчас идет обыск у директора правозащитной организации Lawtrend Ольги Смолянко. Про это она успела сообщить на своей странице в Facebook.

Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

Прошел обыск и у правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также состоится обыск.

Неизвестные пришли в офис благотворительного проекта «Имена». «В офисе «Имен» какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю», — написала в Facebook основатель «Имен» Катерина Синюк.

Двери в офисе Белорусской ассоциации журналистов выломаны, там силовики, сообщает телеграм-канал БАЖ.

По информации «Нашай Нівы», обыск идет в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына».

Также силовики выламывают двери в офисе Белорусского Хельсинкского комитета.

Об этом написал в своем Facebook председатель правозащитной организации Олег Гулак.

«Медиазона» сообщает об обыске у брестского правозащитника Кирилла Кофанова из Human Constanta. Кофанов юрист, занимается помощью беженцам в Бресте, аналитической работой.

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