Массовые обыски у правозащитников и журналистов: к кому пришли силовики

Массовые обыски у правозащитников и журналистов: к кому пришли силовики3
- 14.07.2021, 16:15
- 3,184
Режим нарывается на новые санкции.
К белорусским правозащитникам, в ряд общественных организаций, с утра в среду, 14 июля, пришли силовики. По состоянию на настоящее время были задержаны или завезены на допрос после обысков:
1. Владимир Лабкович, юрист «Весны»;
2. Валентин Стефанович, член Совета «Весны»;
3. Алесь Беляцкий, руководитель «Весны» (не выходит на связь);
4. Сергей Сыс, журналист и правозащитник;
5. Елена Лаптенок, правозащитница «Весны»;
6. Андрей Полуда, правозащитник «Весны»;
7. Евгения Бабаева, правозащитник;
8. Ольга Смолянко, директор Lawtrend (неизвестно);
9. Олег Мацкевич, правозащитник «Весны» (Борисов);
10. Игорь Казмерчак, правозащитник «Весны» (Орша);
11. Виктор Сазонов, правозащитник «Весны» (Гродно);
12. Марина Статкевич, бывшая член «Весны» (Борисов);
Прошли или проходят обыски у(в):
13. экономиста Ярослава Романчука;
14. Тамары Мацкевич (общество белорусской школы);
15. Сергея Мацкевича (Центр Супольнасць);
16. Кирилла Кафанова (Брест, Human Constanta);
17. Николая Шараха (руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка и члена Полоцкого правозащитного общества);
18. на площадке «Территория прав»;
19. офисе Центра правовой трансформации Lawtrend;
20. офисе «Имена»;
21. офисе движения «За свободу!»;
22. офисе БНФ;
23. офисе Белорусской ассоциации журналистов;
24. офисе Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына»;
25. офисе Центра экономических исследований BEROC;
26. офисе правозащитной организации «Гендерные перспективы»;
27. организации Офис европейской экспертизы и коммуникации;
28. офисе Центр информационно-правовой поддержки социально незащищенных групп населения «Адвокация» (Полоцк);
29. офисе ОО «Центр «Третий сектор» (Гродно);
30. офисе «Весны»;
31. офисе «Белорусский Хельсинкский комитет»;
32. правозащитная организация Human Constanta;
33. «Таварыства беларускай школы»;
34. Центр «Супольнасць»;
35. офисе «Союза белорусских писателей»;
36. членов Общественного объединения «Фонд имени Льва Сапеги».
В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.
Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.