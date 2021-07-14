Массовые обыски у правозащитников и журналистов: к кому пришли силовики 3 14.07.2021, 16:15

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Режим нарывается на новые санкции.

К белорусским правозащитникам, в ряд общественных организаций, с утра в среду, 14 июля, пришли силовики. По состоянию на настоящее время были задержаны или завезены на допрос после обысков:

1. Владимир Лабкович, юрист «Весны»;

2. Валентин Стефанович, член Совета «Весны»;

3. Алесь Беляцкий, руководитель «Весны» (не выходит на связь);

4. Сергей Сыс, журналист и правозащитник;

5. Елена Лаптенок, правозащитница «Весны»;

6. Андрей Полуда, правозащитник «Весны»;

7. Евгения Бабаева, правозащитник;

8. Ольга Смолянко, директор Lawtrend (неизвестно);

9. Олег Мацкевич, правозащитник «Весны» (Борисов);

10. Игорь Казмерчак, правозащитник «Весны» (Орша);

11. Виктор Сазонов, правозащитник «Весны» (Гродно);

12. Марина Статкевич, бывшая член «Весны» (Борисов);

Прошли или проходят обыски у(в):

13. экономиста Ярослава Романчука;

14. Тамары Мацкевич (общество белорусской школы);

15. Сергея Мацкевича (Центр Супольнасць);

16. Кирилла Кафанова (Брест, Human Constanta);

17. Николая Шараха (руководитель ячейки Свободного профсоюза из Полоцка и члена Полоцкого правозащитного общества);

18. на площадке «Территория прав»;

19. офисе Центра правовой трансформации Lawtrend;

20. офисе «Имена»;

21. офисе движения «За свободу!»;

22. офисе БНФ;

23. офисе Белорусской ассоциации журналистов;

24. офисе Объединения белорусов мира «Бацькаўшчына»;

25. офисе Центра экономических исследований BEROC;

26. офисе правозащитной организации «Гендерные перспективы»;

27. организации Офис европейской экспертизы и коммуникации;

28. офисе Центр информационно-правовой поддержки социально незащищенных групп населения «Адвокация» (Полоцк);

29. офисе ОО «Центр «Третий сектор» (Гродно);

30. офисе «Весны»;

31. офисе «Белорусский Хельсинкский комитет»;

32. правозащитная организация Human Constanta;

33. «Таварыства беларускай школы»;

34. Центр «Супольнасць»;

35. офисе «Союза белорусских писателей»;

36. членов Общественного объединения «Фонд имени Льва Сапеги».

В последнее время политические обыски по всей стране происходят ежедневно.

Ранее обыски в "Весне", в региональных офисах правозащитников и у них дома уже проводились.

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