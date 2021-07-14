Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала волну обысков 3 14.07.2021, 18:00

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Джули Фишер

Режим – причина международной изоляции Беларуси.

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала сегодняшнюю волну «зачистки» общественных организаций в нашей стране. «Количество задержаний увеличивается с каждым часом, — пишет она в Twitter. — Беспощадная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых голосов, правозащитников и гражданского общества является причиной международной изоляции Беларуси».

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