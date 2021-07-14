Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала волну обысков

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала волну обысков3
- 14.07.2021, 18:00
- 5,292
Режим – причина международной изоляции Беларуси.
Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала сегодняшнюю волну «зачистки» общественных организаций в нашей стране. «Количество задержаний увеличивается с каждым часом, — пишет она в Twitter. — Беспощадная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых голосов, правозащитников и гражданского общества является причиной международной изоляции Беларуси».