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Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала волну обысков

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  • 14.07.2021, 18:00
  • 5,292
Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала волну обысков
Джули Фишер

Режим – причина международной изоляции Беларуси.

Посол США в Беларуси Джули Фишер прокомментировала сегодняшнюю волну «зачистки» общественных организаций в нашей стране. «Количество задержаний увеличивается с каждым часом, — пишет она в Twitter. — Беспощадная кампания режима Лукашенко по криминализации независимых голосов, правозащитников и гражданского общества является причиной международной изоляции Беларуси».

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