Госдепартамент США потребовал освободить всех политзаключенных в Беларуси 3 15.07.2021, 8:22

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Это — единственный выход для диктатора.

Государственный департамент США осудил новую волну обысков и арестов в Беларуси, направленных против сотрудников неправительственных организаций и представителей гражданского общества. Об этом говорится в заявлении Неда Прайса, официального представителя Госдепартамента, которое было опубликовано в Твиттере, передает «Голос Америки».

«Мы присоединяемся к нашим партнерам в осуждении сегодняшних рейдов белорусских властей, направленных против как минимум 19 общественных, политических и учебно-образовательных НПО. Понятно, что в Беларуси происходит политический кризис. Единственный выход – прекратить репрессии и освободить всех политзаключенных», – написал Прайс.

Чуть ранее посол США в Беларуси Джули Фишер также осудила новые репрессии режима Лукашенко, написав в Твиттере о том, что «беспрерывные попытки режима подвергнуть уголовному преследованию независимые голоса, правозащитников и представителей гражданского общества... является причиной международной изоляции Беларуси».

Как сообщили в белорусском правозащитном центре «Весна», утром 14 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офисы по меньшей мере десятка крупных белорусских общественных и правозащитных организаций,оппозиционных групп, а также домой к общественным деятелям.

В список входят: Правозащитный центр «Весна», Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет, правозащитная организация Human Constanta, независимый академический исследовательский центр BEROC, правозащитная организация «Гендерные перспективы», Всемирный союз белорусов «Бацькаўшчына», оппозиционная партия «Белорусский Народный Фронт», демократическое движение «За свободу» и издательство «Имена».

По информации «Весны», было задержано не менее 12 человек, в том числе один из руководителей «Весны» Валентин Стефанович и его коллеги Владимир Лабкович, Елена Лаптенок, Андрей Палуда, Олег Мацкевич, Игорь Казмерчак, Виктор Сазонов и Марина Статкевич. По информации «Весны», обыски проводили сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля.

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