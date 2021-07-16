Австрийцы смогут продавать и покупать солнечную энергию 16.07.2021, 11:07

Люди, у которых на участке установлены солнечные панели, иногда производят избыточное электричество.

Теперь австрийцы смогут продавать и покупать солнечную энергию с помощью специального приложения E-Fairteiler, пишет euro-pulse.ru.

Новая технология помогает создавать сообщества по обмену чистой энергией по всей Верхней Австрии – федеральной земле на севере страны. Люди, у которых на участке установлены солнечные панели, иногда производят избыточное электричество. Теперь они смогут продавать эту энергию другим заинтересованным сторонам, которые подключены к сети сообщества.

Энергетическая компания, создавшая это приложение, будет лишь посредником между потребителями и производителями. Австрийцы сами смогут устанавливать цены на свою энергию.

Если солнце не светит и в сообществе ни у кого нет электричества, компания может продать свою энергию по фиксированной стоимости. Единственное требование для покупки и продажи энергии – это наличие «умного счетчика», который в цифровом виде регистрирует потребление электроэнергии.

Верхняя Австрия — лидер по производству солнечной энергии в стране. Только в прошлом году на этой федеральной земле были установлены фотоэлектрические системы, способные производить 93 мегаватта/час электроэнергии. Это составляет 25% от всех возобновляемых источников энергии в Австрии.

Евросоюз принял новую целью сокращения выбросов CO2 на 55% к 2030 году по сравнению с 1990 годом, а Австрия планирует достигнуть нулевого выброса парниковых газов уже к 2040 году.

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