Ученые рассказали, что будет, если Земля увеличится в два раза

Ученые рассказали, что будет, если Земля увеличится в два раза5
- 16.07.2021, 13:43
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Последствия затронут все живое.
Эксперты рассказали о том, что случится, если наша планета увеличится в два раза. Они учли не только катастрофические погодные условия, но даже вымирание всего живого на Земле.
Об этом сообщает Science Focus.
Если плотность Земли останется такой же, то из-за увеличения радиуса в два раза увеличится и масса – показатель возрастет в восемь раз. Это повлияет на гравитацию планеты, которая станет сильнее в два раза. Подобное спровоцирует падение многих растений, а животные не смогут бегать и будут ломать конечности.
Увеличится и длительность дня. Оборачиваться вокруг своей оси Земля будет на протяжении месяца, что спровоцирует достаточно серьезный температурный дисбаланс. В результате начнут происходить ужасные штормы, которые разрушат практически все присутствующие здания.
На планете увеличится и количество воздуха. Его все еще можно будет использовать для полноценного дыхания. Дополнительный кислород компенсирует те усилия, которые потребуется приложить, чтобы перекачать кровь в мозг. За счет повышения плотности воздуха, птицам будет намного проще летать, но большей части из них придется приземляться исключительно на воду, чтобы удар не был таким жестким из-за сильной гравитации.
В мантии увеличится объем радиоактивных элементов. Это станет причиной повышения температуры магмы. Кора планеты станет несколько толще, также активно начнут извергаться вулканы. В атмосферу будет попадать огромное количество углекислого газа, что приведет к постепенному возникновению парникового эффекта. Это значит, что увеличение Земли в два раза приведет к самому крупному вымиранию, которое только фиксировалось на планете.