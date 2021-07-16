В ЕАБР предполагают девальвацию белорусского рубля уже в текущем году 16.07.2021, 17:46

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Дополнительной причиной номинального ослабления рубля является высокая инфляция.

В базовом сценарии в 2021 году средний курс доллара составит 2,60 рубля, а в 2022 году — 2,73 рубля, сообщает select.by.

Такие прогнозы сделаны в очередном макроэкономической обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР) (за июнь 2021 года), в котором рассмотрено влияние санкций со стороны Евросоюза и США на экономику и финансовую систему Беларуси.

В базовом сценарии предполагается, что ФРС в текущем году сохранит мягкую риторику, и начнет осторожное повышение своей ставки с конца 2022 — начала 2023 года.

В рисковом сценарии ожидается ужесточение риторики ФРС в текущем году, и начало сворачивания программы количественного смягчения в конце 2021 — начале 2022 года.

В банке отметили, что в первой половине текущего года курс белорусского рубля был поддержан расширением экспорта и слабостью импорта РБ. В связи с ускорившейся внутренней инфляцией, считают эксперты ЕАБР, это привело к снижению недооцененности белорусского рубля, и его курс по отношению к валютам стран — основных торговых партнеров РБ практически достиг равновесия. При этом эксперты считают, что рубль остается немного недооцененным по отношению к доллару.

В связи с указанным укреплением рубля, подчеркнули в банке, поддержка белорусских производителей со стороны курсового фактора снижается, а импульс для экспорта со стороны внешнего спроса уменьшится по мере завершения активной фазы восстановления экономики России. Это и приведет к ослаблению рубля в конце 2021 года.

Кроме того, дополнительной причиной номинального ослабления рубля является более высокая инфляция в Беларуси по сравнению со странами — ее торговыми партнерами.

Но все это прогнозируется в базовом сценарии. В случае реализации рискового сценария в банке ожидают возникновения сильного давления на курс белорусского рубля из-за уменьшения экспорта, повышения девальвационных ожиданий и ухудшения инвестиционного климата в стране.

Эксперты отметили также сохранение вероятности существенного наращивания нерыночного кредитования в РБ для стимулирования роста ВВП. Именно в этом случае, считают они, произойдет ускорение инфляции, а белорусский рубль девальвируется.

Согласно базовому сценарию ЕАБР, инфляция в Беларуси будет находиться вблизи 9% на протяжении большей части 2021 года, и в декабре составит 8,7%. В 2022 году в ЕАБР ожидает снижения инфляции до 6,1%.

Ключевым фактором для этого станет замедление инфляции на мировом рынке. Тем не менее, в банке считают вероятным повышение ставки рефинансирования Нацбанка в 2021 году на 0,5–1,5 процентного пункта — до 9–10%.

В ЕАБР подчеркнули, что дальнейшая политика западных стран в отношении РБ, а также последствия санкций для белорусской экономики имеют высокую степень неопределенности.

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