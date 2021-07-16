Белорусы смогут выехать из страны наземным транспортом по временному ВНЖ 5 16.07.2021, 20:02

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Раньше покинуть страну могли только владельцы постоянных видов на жительство.

С 17 июля вступают в силу изменения в постановление Совмина, касающееся правил пересечения белорусской границы в условиях коронавируса.

Постановление меняет правила выезда граждан Беларуси через наземные границы.

После вступления изменений в силу выехать за рубеж можно будет по временному виду на жительство. Раньше покинуть страну без дополнительных документов могли только владельцы постоянных видов на жительство. Однако «лимит» на выезд сохраняется: не чаще одного раза в шесть месяцев.

Кроме того выезжать из страны железнодорожным транспортом могут белорусы, россияне, иностранцы с белорусским ПНЖ или ВНЖ, которые едут беспересадочным поездом из Беларуси в Калининградскую область или возвращаются тем же способом обратно.

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