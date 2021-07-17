Изменились правила пересечения границы Беларуси: что нужно знать

Изменились правила пересечения границы Беларуси: что нужно знать19
- 17.07.2021, 9:47
- 23,488
Нововведения вступили в силу с сегодняшнего дня.
В Беларуси с 00:00 17 июля изменился порядок пересечения границы в условиях коронавируса, сообщает пресс-служба Государственного пограничного комитета. Это предусмотрено постановлением Совмина № 624.
Основные нововведения:
— срок самоизоляции по прибытии в Беларусь уменьшен с 10 до 7 дней;
— от самоизоляции освобождаются люди, у которых есть сертификат о вакцинации от COVID-19;
— можно подать ПЦР-тест в системе "Путешествую без COVID-19";
— иностранцам предоставлен безвизовый въезд на 5 дней для вакцинации;
— гражданам Беларуси разрешен выезд за границу по документам, подтверждающим временное проживание (не чаще одного раза в 6 месяцев);
— иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси, разрешено выезжать в страну своего гражданства (не чаще одного раза в 6 месяцев);
— гражданам Беларуси и иностранцам, имеющим разрешение на постоянное или временное проживание в нашей стране и гражданам России, разрешено выезжать на территорию Калининградской области России железной дорогой без пересадок в пути.