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Лукашенко отменил поездку в Гродно

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  • 17.07.2021, 20:20
  • 39,722
Лукашенко отменил поездку в Гродно

Отмена поездки произошла на фоне слухов о проблемах со здоровьем у диктатора.

Сегодня планировался визит Лукашенко в Гродно, где ожидалось открытие нового моста, пишет телегерам-канал nn.by.

Но один из провластных телеграм-каналов сообщил, что атмосфера в городе «далека от праздничной, дождь подмочил праздничное настроение». Так что поездка Лукашенко откладывается.

Отметим, что информация про отмену поездки появилась на фоне новостей про стремительно ухудшающееся здоровье белорусского диктатора.

На днях сообщалось, что Лукашенко стало плохо в Витебске.

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