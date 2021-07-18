Потоп столетия: Германия переживает одну из самых больших стихий в своей истории 18.07.2021, 9:17

1,868

Власти уже несколько дней подряд вынуждены эвакуировать тысячи человек.

Число жертв наводнения в Германии, продолжавшегося всю минувшую неделю, достигло 133 человек. Местные СМИ окрестили эту катастрофу «потопом столетия». Власти уже несколько дней подряд вынуждены эвакуировать тысячи человек, а в западной части страны и вовсе объявлен режим военной катастрофы. Как природный катаклизм парализовал работу половины Германии — в материале «МБХ медиа».

С 12 июля на западе и юго-западе Германии шли ливни, которые стали причиной разрушительного наводнения. Из берегов из-за проливных дождей вышли притоки Рейна Ар и Мозель, небольшие реки Зауэр, Прюм, Нимс, Киль и Эрфт. Под удар стихии больше остальных попали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Сейчас спасательными работами там занимаются больше 20 тысяч человек. В ряде местностей Бундесвер объявил режим военной катастрофы, к устранению последствий бедствия привлечены военнослужащие.

По данным немецкой газеты Bild, количество погибших из-за наводнения и последствий, вызванных им, сегодня превысило 133 человека. Материальный ущерб местные власти пока даже и не пытаются оценить — счет идет на миллиарды евро. Под воду ушло сразу нескольких западных городов Германии: сообщения о затоплениях приходят из Дюссельдорфа, Кельна и небольших населенных пунктов.

В городке Эрфтштадт неподалеку от Кельна наводнение разрушило дома и целые жилые районы. Селевые потоки настигли автомобили на автостраде, многие из водителей и пассажиров оказались заперты внутри машин. На окраине города обрушился целый участок территории, когда построенная вокруг гравийного карьера плотина прорвалась и река Эрфт вышла из берегов. Вместо набережной и улицы там теперь зияет огромная пропасть.

Свыше 1300 человек по всей стране пропали без вести. Ожидается, что число жертв продолжит расти дальше по мере проведения поисковых и спасательных операций. Так как под воду ушли не только дороги и дома, но и другие значимые участки инфраструктуры, далеко не везде работает мобильная связь. Из-за неисправности телефонных сетей, многие люди по-прежнему не могут связаться со своими родственниками, разыскивать их приходится в том числе с помощью телевидения.

«Все это произошло очень внезапно. Я вовремя успел вылезти из машины. Многим людям не удалось это сделать, и они оказались в ловушке. Некоторые застряли на крыше дома, их снимали вертолетами. Десятки продолжают числиться пропавшими без вести. Хотя сейчас уровень воды постепенно снижается, пока что все равно нет газа и электричества», — рассказал «МБХ медиа» кандидат наук Жан Филипп Мартинес, проживающий в коммуне Шульд в двадцати километрах от Аденау.

Издание Bild уже окрестило этот катаклизм «потопом столетия» и «потопом смерти». Германия однажды уже переживала большое наводнение в 2002 году, тогда погиб 21 человек, однако в данном случае счет пойдет на сотни.

Жертвы наводнения есть и в регионах, граничащих с Западной Германии: в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. В голландском городе Мерссен из-за прорыва дамбы жителям пришлось покинуть свои дома. Информации о том, сколько всего человек было эвакуировано пока нет. Сильные дожди продолжаются в Швейцарии, во Франции и Великобритании.

На фоне разрушительного наводнения президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер призвал вести «решительную» борьбу с изменением климата. Он подчеркнул, что стабилизация природных процессов это единственный способ предотвратить возникновение таких экстремальных погодных явлений.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».