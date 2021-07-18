Молния ударила в группу людей под Минском 3 18.07.2021, 9:23

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Девушка погибла, четыре человека находятся в больницах.

17 июля в больницы Минска поступили четверо молодых людей с электротравмами от удара молнии, сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав».

По сообщению Минздрава, компания из пяти человек находилась рядом с озером в Стайках. Когда началась гроза, они решили спрятаться под деревом — и в него ударила молния.

На месте трагедии работали четыре бригады скорой помощи. Девушку спасти не удалось, а четверых молодых людей доставили в больницы Минска. Их состояние медики оценивают как тяжелое.

«Состояние одного из пострадавших оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Он находится в хирургической реанимации. Двое молодых людей — в стабильно-тяжелом состоянии в ожоговой реанимации. Четвертый молодой человек также в стабильно тяжелом состоянии находится в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

«Врачи минских больниц, куда были доставлены пострадавшие, делают все возможное, чтобы сохранить здоровье молодым людям», — пишут представители Минздрава.

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