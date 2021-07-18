Как выехать из Беларуси в Евросоюз без ограничений 18.07.2021, 9:29

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Назван маршрут, где на надо подтверждать цель поездки.

Выехать из Беларуси в Евросоюз можно любому на поезде через Калининград без ограничений по количеству выездов и без подтверждения цели выезда, сообщает euroby.info.

Постановление 401, которое сократило срок пребывания в самоизоляции для приезжающих в Беларусь до 7 дней внесло и ещё пару новшеств. Если Вы умеете разгадывать кроссворды, то заметите в постановлении такие фразы:

«Часть четвертую изложить в следующей редакции: Действие частей первой и третьей настоящего пункта не распространяется на:...следующих из Республики Беларусь на территорию Калининградской области Российской Федерации железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования граждан Республики Беларусь, иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, граждан Российской Федерации».

По человечески говоря, из Беларуси разрешено выезжать на поезде в Калининград без ограничений на такие выезды. Данный пункт не помечен 1 раз в полгода, как к примеру это есть в абзацах касающихся выезда на учёбу в ЕС или на работу, а значит ездить можно хоть каждую неделю. Более того, учитывая, что Калининград это Россия, от путешественника не требуется документальное подтверждение необходимости такого выезда, а значит ехать может любой (но необходимо наличие европейской визы либо иных документов ЕС).

Правила въезда в Россию (п.11) разрешают въезд в Калининград белорусам на поезде, но путешественнику потребуется иметь отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения «Путешествую без CОVID-19». Из Калининграда иностранцам (белорусам) можно выезжать на все четыре стороны.

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