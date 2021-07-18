В Иерусалиме нашли необычный банкетный зал, возведенный во времена Христа 18.07.2021, 10:19

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Он находился недалеко от Храмовой горы.

Буквально неделю назад специалисты представили еще несколько частей того, что напоминает невероятно красивый и богатый банкетный зал. В нем были установлены фонтаны, а сам зал находится недалеко от Храмовой горы. Его построили примерно две тысячи лет назад.

Об этом сообщает dailymail.co.uk (перевод — planetanovosti.com).

Ученые поделили весь процесс открытия на этапы. В 1867 году был найден «Зал масонов», который спустя некоторое время переименовали в «Зал Ирода». Дальше исследование было продолжено уже в 20 столетии. И только недавно специалистам удалось отыскать здание, которое было построено в первую очередь.

Новые объекты – это стены, которые принадлежат сразу двум залам огромного размера. Их разделили с помощью фонтанов. Залы, а также фонтан украшали карнизы из лепнины, плоские колоны и пилястры. Археологи предположили, что эти здания использовались для встреч членов совета. В них могли организовываться пиры для почетных гостей, во время которых они возлежали на обеденных ложах из дерева. Векслер Бдолах добавил, что посетители открытых залов могут только представлять то, насколько они были когда-то красивыми и богатыми.

Зал расположен недалеко от Храмовой горы, где был построен Первый Храм, который многим известен, как Храм Соломона. Большинство специалистов считают, что здесь хранили Ковчег Завета вплоть до разрушения Храма вавилонянами.

Также там построили Второй Храм, который был намного скромнее первого. Спустя некоторое время Ирод Великий перестроил его и придал некой величественности, но здание было разрушено.

Храмовая гора является тем местом, где Исаака пытался принести в жертву его же отец Авраам. Евреи до сегодняшнего дня верят в том, что здесь будет возведен еще и Третий Храм. Это событие будет говорить о скором пришествии Мессии.

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