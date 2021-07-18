Стало известно, надолго ли появляется иммунитет после вакцинации «Спутником V» 8 18.07.2021, 12:16

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Фото: ТАСС

Российские специалисты сослались на аргентинскую газету.

Долгосрочный иммунитет после вакцинации «Спутником V» появляется более чем у 90 процентов пациентов. Об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций со ссылкой на данные аргентинского Национального научно-технического исследовательского совета, опубликованные в газете La Nacion (перевод — lenta.ru).

Согласно этим данным, после вакцинации Спутником V формируется так называемый Т-клеточный (лимфоцитарный) иммунитет. «Это свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от COVID-19», — сообщили в РФПИ.

В научно-техническом исследовательском совете также заявили, что лимфоциты, которые остаются после прививки и «запоминают» коронавирус, сохраняются в организме долгое время. По словам министра здравоохранения провинции Буэнос-Айрес Даниэля Гольяна, при последующем столкновении с этим вирусом они быстро выработают антитела и «клетки-убийцы», которые уничтожат вирус.

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