Лукашенко стал врагом не только белорусского, но и китайского народа 19.07.2021, 7:33

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Его песенка спета.

Об этом в интервью сайту Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко, комментируя ситуацию в Беларуси.

— Мы приближаемся к важной дате в ходе белорусской революции — год с начала непрерывных протестов. В каком состоянии к этой точке подходит режим Лукашенко, а в каком белорусский народ?

— Я бы сказал, что на войне как на войне. Стороны обмениваются ударами. Слава Богу, что у нас не гражданская война в стране. В ненасильственным сопротивлении, как правило, берет на себя ответственность не применять насилие только одна из сторон. В нашем случае — это восставшие белорусы, власть себя ничем не ограничивает.

Хочу сказать, что ненасильственный метод сопротивления был правильно выбран, потому что очень часто насилие со стороны протестующих приводит к тому, что в гражданскую войну вмешиваются другие государства, могут быть потери территории, а конфликт становится многолетним и очень часто замороженным. В нашей же ситуации мы имеем абсолютное большинство на стороне народа Беларуси, выступающего против диктатуры. Эти цифры — 97% — они где-то верны.

Я знал, что революция в Беларуси произойдет, в определенной степени даже участвовал в ее подготовке, но не мог предположить, что настолько массовыми и длительными будут протесты белорусов. Мы не победили год назад по причине, наверное, субъективных факторов. Посмотрите, насколько мужественно и последовательно вели себя на судах такие люди, как Павел Северинец, Николай Статкевич, Полина Шарендо-Панасюк, Евгений Афнагель, Максим Винярский и другие. С другой стороны, за протесты в штабе Тихановской отвечал Протасевич. Посмотрите на интеллектуальный и моральный уровень этого человека. В этом проблема, что такие «протасевичи», как бы печально не звучало для сотен тысяч и миллионов белорусов, руководили протестами. Такие «протасевичи» украли у нас победу год назад.

Сейчас же абсолютно видно, что режим Лукашенко проигрывает по всем фронтам: и на внутреннем, и на международном, и на экономическом, и на моральном. Абсолютно по всем. Нам надо запастись терпением, нам надо сжать зубы, нам надо выстраивать горизонтальные связи и довести начатое дело до конца. В первую очередь — добиться освобождения наших товарищей, которые находятся в тюрьмах, а это далеко не 550 человек, которые официально признаны политзаключенными, на самом деле их около трех тысяч. Мы должны добиться их освобождения, а потом двигаться дальше.

— Чем вызваны нападки властей на правозащитные организации и негосударственные медиа, которые мы наблюдаем в последнее время?

— Это истерика властей. Режим не может уничтожить доступ белорусов к свободному слову. В советские времена основным источником информации были самиздат и западные радиостанции, которые глушились. Их было сложно слушать, но люди слушали. Сейчас власть пытается действовать в условиях, когда белорусы все равно имеют доступ к свободному слову через Telegram-каналы, через сайты, через иностранные издания, которые невозможно закрыть — «Голос Америки», «Немецкая волна», российские демократические СМИ, освещающие события в Беларуси.

В условиях, когда нет монополии на информацию, действия режима бессмысленны. Они просто пытаются выместить злобу на тех, кто находится ближе. Потому что сегодня сопротивление приняло массовый характер. Люди, как показывает опыт партизанской деятельности белорусских дворов, самоорганизовались. Несмотря на все репрессии, властям не удается прекратить это сопротивление, которое носит массовый характер. Каждый день проходят сотни акций по всей стране: вывешиваются флаги, распространяются национальные символы, подпольные газеты и листовки, проходят небольшие марши, акции саботажа и так далее.

Лукашенко и его подельники не понимают простую вещь: через подобные репрессии они усиливают удары по своему режиму. Потому что, например, арест Алеся Беляцкого и правозащитников «Весны» поднимает все мировое правозащитное движение и санкции будут усилены. Обыски в независимом профсоюзе РЭП приведут к скоординированным действиям со стороны международных профсоюзов, борьба против писателей и журналистов помогает поддерживать белорусскую тему в мировых медиа. Борьба против аналитических центров, организаций, предпринимателей, приведет к усилению экономических санкций.

Поэтому Лукашенко попал в замкнутый круг: чем больше он бесится, тем сильнее будут внешние удары по луканомике.

— Один из авторов последних атак на гражданское общество — глава лукашенковского МИД Макей. Как бы вы прокомментировали парадокс, что многие люди, которые сегодня попали под репрессии, считали Макея «главным либералом в правительстве Лукашенко»?

— Макей был и остается офицером советских и лукашенковских спецслужб. Когда в 2010 многие кандидаты в президенты и руководители их штабов оказались в тюрьме «Американка», то против нас применялись пытки и издевательства, а руководил этим лично нынешний глава лукашенковского МИД. В допросах тогда принимал участие полковник КГБ, будущий глава МДВ Шуневич, который говорил, что представляет администрацию Лукашенко. Тогда же главой администрации был именно Макей.

Тем, кто прошел «Американку» и вышел на свободу, было удивительно смотреть на эту вакханалию вокруг Макея: Макей надел вышиванку, Макей то, Макей это…

Помню, когда вышел на свободу, то на одном из приемов один из главных редакторов независимой газеты подошел ко мне и сказал: Дмитрий, вы не правы в том, что спецслужбы интересуются журналистами. Журналисты для властей абсолютно неинтересны.

Сейчас у многих поклонников Макея есть возможность оценить ситуацию реально, а не так, как им представлялось.

Однако нет худа без добра. В той же Польше через репрессии прошли десятки, если не сотни тысяч людей. Именно они стали кузницей кадров для новой польской власти на всех уровнях. От президентов и премьер-министров, которые были репрессированы режимом Ярузельского, до мэров городов, руководителей газет, телевизионных станций, журналов, бизнеса. Это совершенно другая моральная составляющая государства.

Тысячи белорусов, которые находятся в застенках тюрем сегодня и десятки тысяч, которые прошли через Окрестина, Жодино и другие тюрьмы — это наш «золотой фонд», люди, на которых можно будет положиться завтра. Люди, которые будут удостоены высших государственных наград за смелость и мужество в борьбе с тиранией. Именно это позволит белорусам провести быстрые и успешные реформы, ведь у нас много патриотов, много людей, которые не только словом, но и делом доказали приверженность свободе, доказали любовь к Беларуси.

— Вы являетесь последовательным сторонником санкций против белорусского режима. Последний пакет ограничительных мер со стороны Евросоюза был довольно серьезным. Можно ли наблюдать какие-то последствия для экономики уже сегодня?

— Конечно, чем больше записей «ябатек» и подневольных людей, где они вопят, чтобы «санкции должны быть прекращены», тем больше понимаешь, что они работают. Если бы не работали, то подобной пропагандистской кампании бы не было.

Безусловно, Лукашенко сам нарвался на санкции и будет нарываться дальше. Надо понимать, что если бы не посадка самолета Ryanair, то секторальные санкции бы не были введены.

Некоторые говорят, что эти санкции имеют отложенный характер, но стоит отметить, что это не совсем так. Я знаю, что идет сигнал со стороны Еврокомиссии ко многим национальным государствам с просьбой отменить те контракты, которые ранее были заключены с диктаторской Беларусью в течение 30-60 дней.

Также мы видим, что акт агрессии против Литвы (в ее лице — против Евросоюза и НАТО) через заброску мигрантов тоже не останется без ответа. Все страны-соседки Беларуси — балтийские страны, Польша — будут лоббистами применения новых разрушающих ударов по режиму Лукашенко.

— Россия также не спешит помогать Лукашенко. Помощь декларируется, но практических шагов мы не видим. У Кремля нет денег на поддержку узурпатора или нет желания его спасать?

— Россия из-за Крыма сама попала под серьезные международные санкции и несет просто невероятные потери. Получать новые санкции из-за Лукашенко Москва не очень-то и стремится. Беларусь — это единственная «дорога жизни» для России на Запад.

Мало того, мы много слышим о «великой России» и какой Путин «великий управленец», но правда такова, что если еще в 2000-м году ВВП России был еще больше, чем ВВП Китая, то сегодня российская экономика — 1/10 экономики КНР.

Весь сухопутный транзит из Китая в ЕС идет через Казахстан, Россию и Беларусь. Лукашенко был выгоден Китаю до тех пор, пока он имел относительно нормальные отношения с Западом. Когда же он развязал войну с европейскими государствами, то поставил под угрозу весь сухопутный транзит Китая в Западную Европу, а Китай сегодня главный торговый партнер ЕС. Ни Америка, ни Великобритания, а именно КНР.

Развязанной войной с Западом Лукашенко просто нивелирует транзитную роль России и роль Путина. Когда узурпатор угрожает «прекратить транзит из ФРГ в Китай и Россию», то он просто не понимает, что часто поставка продукции идет в одних и тех же контейнерах, сначала в одну сторону, а потом в другую.

Лукашенко не понимает, что объявляет войну Китаю, ведь немецкие поставки в КНР уже часто проплачены.

Россия здесь находится в очень уязвимом положении, потому что именно Китай сегодня от нее требует решить проблему белорусского режима. Песенка Лукашенко спета, это абсолютно ясно. Он не устраивает никого: ни Запад, ни Россию, ни Китай. Также планируется построение скоростной дороги «Пекин — Париж», которая будет проходить через Москву и Минск. Запад просто не будет вести дела с Лукашенко, что означает омертвление инвестиций Китая в проект «Новый шелковый путь» на многие миллиарды долларов. Узурпатор стал врагом не только белорусского, но и китайского народа.

— Набирает популярность тема забастовок на белорусских предприятиях, а также массового отпуска для предпринимателей. На ваш взгляд, действенные ли это методы в борьбе с диктатурой?

— Стратегия «санкции — забастовки — протесты» уже успешно реализуется. Первого мы уже добились во многом, Лукашенко находится в зоне ошибок, он будет наворачиваться на санкции, на эту колючую проволоку, еще больше. Однако только внешние факторы не могут разрешить ситуацию в Беларуси. Свое окончательное слово должен сказать белорусский народ. Чтобы не подвергать людей лишним репрессиям, забастовки как метод борьбы с режимом — очень эффективны.

Отпуска для предпринимателей — это безопасная форма забастовки. Потому что частники могут уйти в отпуск в любой момент, бизнес-консультанты сегодня утверждают, что лучше уходить отдыхать всей фирмой. Ведь никто не сможет придраться — люди ушли в отпуск. Это лучше для бизнес-процесса, плюс никто не сможет придраться. Люди просто ушли отдыхать.

Рабочим уйти в отпуск по своему желанию сложно, но они могут оставить свои рабочие места, побыть дома, особенно когда будут знать, что они не одни, когда таким же образом будут действовать десятки и сотни тысяч их коллег, как на своем предприятии, так и по всей стране.

Белорусы знают, насколько качественнее и дешевле товары в Польше, власть это тоже знает, поэтому мешала и мешает поездкам белорусов в эту страну. Однако Польша стала такой, потому что был профсоюз «Солидарность», который использовал забастовки как метод борьбы с диктатурой. Поляки часто бастуют и сегодня. Именно поэтому здесь в течение многих лет наблюдается динамичный экономический рост. Здесь могу сказать только одно: хочешь жить как в Польше — бастуй!

Посмотрим, насколько режим Лукашенко будет устойчивым и к санкциям, и к забастовкам. Думаю, что он далеко не такой твердый, как хотел бы казаться. Скорее он представляет из себя старую засохшую глину, которая только кажется твердой. Однако мы знаем, что достаточно небольшого толчка, чтобы она рассыпалась.

— Что бы вы пожелали белорусам, которые сегодня борются за свою свободу?

— Верить в себя, верить в свои силы, гордиться своей историей, партизанской историей и историей сопротивления.

В 1991 году я сам видел, как в Минске начиналась массовая забастовка. Еще был Советский союз, рабочие Минского завода автоматических линий и электротехнического завода имени Козлова прекратили работу, вышли на улицы и двинулись в сторону Минского тракторного завода, затем пошли на МАЗ, а затем по Партизанскому проспекту пошли на площадь.

Таких протестов не было нигде в Советском союзе. Когда мне говорят: «нет, ну белорусские рабочие не такие», то я отвечаю, что помню апрель 1991 года. Еще хочу сказать, что когда слышу очередное нытье «ай, ничего не будет», то я также вспоминаю, когда говорили, что «Беларусь никогда не будет независимой», «никогда у нее не будет своей валюты», «никогда у нее не будет армии», но сегодня Беларусь независимое государство.

Здесь уже, как говорил один лидеров «Белорусского народного фронта», профессор Юрий Хадыка, главное, что у нас есть государственность, а от диктатуры мы избавимся.

Свое десятимиллионное государство у нас есть, осталось обрести свободу. Думаю, что время свободной, независимой и европейской Беларуси уже близко.

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