В Гродно от должности освободили православного священника, который открыто выступал против насилия 19.07.2021, 7:41

фото: Facebook

Cвященник призывал верующих искренне и самоотверженно молиться неделю за Беларусь.

В главном православном храме Гродно — Покровском соборе — будет новый настоятель. Протоиерей Георгий Рой будет служить в другом храме. Об изменениях в Гродненской епархии рассказал пресс-секретарь Гродненской епархии БПЦ диакон Дмитрий Павлюкевич, пишет zerkalo.io.

«Да, отец Анатолий (Ненартович) больше не секретарь, Георгий Рой больше не настоятель собора, а Николай Гайдук не настоятель моего Никольского храма (домовой храм Архиерейского подворья в Гродно. — Прим.). Но они никуда не делись» — написал отец Дмитрий.

Протоирей Георгий Рой в августе прошлого года открыто выступал против насилия. Еще до выборов он во время одной из служб обратился к прихожанам и напомнил им, что в Библии написано: отцом лжи есть дьявол, и призвал верующих никогда не присоединяться к ней, «где бы она ни проявлялась».

Тогда священник призвал верующих искренне и самоотверженно молиться неделю за Беларусь и за сохранение мира в стране, чтобы проблемы решались не с помощью террора, а в процессе диалога.

После выборов Георгий Рой на своей странице в Facebook написал, что в соборе ежечасно в дневное время будет звучать большой колокол в знак призыва к миру и согласию, прекращения неоправданного насилия, пыток, провокаций и в знак солидарности с невинно арестованными, сочувствия раненым и покалеченным, а также поддержки близких погибших.

«Пусть раскачивается церковный колокол, а не маховик насилия», — писал Георгий Рой.

Тогда в соборе и перед статуей Покрова Богородицы, которая находится перед храмом проводили непрекращающуюся молитву.

Где будет служить Георгий Рой точно — будет известно в понедельник, 19 июля. Предположительно его переводят в храм в деревне Квасовка, что недалеко от Гродно.

Напомним, в начале июня этого года «по состоянию здоровья» был освобожден от должности архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий. Священник также открыто выступал против неоправданного насилия со стороны силовиков. На его место был назначен архиепископ Антоний.

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