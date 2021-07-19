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Власти Афганистана провели переговоры с Талибаном

  • 19.07.2021, 8:00
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Власти Афганистана провели переговоры с Талибаном

Переговоры организовал Катар.

Власти Афганистана и группировки Талибан провалили переговоры о прекращении огня. Стороны договорились «искать точки соприкосновения», пишет «Новое время».

Стороны также договорились беречь гражданскую инфраструктуру и действовать так, чтобы вывести страну из кризиса, в котором она оказалась. Они также поблагодарили Катар за организацию переговоров.

После начала вывода из Афганистана американских войск Талибан организовал масштабное наступление на позиции правительственных сил, захватив целый ряд стратегически важных районов.

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