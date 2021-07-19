«В Минске предложили зарплату 700 рублей — для меня это дико» 20 19.07.2021, 8:12

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Фото: inc.com

Девушка с высшим образованием и опытом работы за границей рассказала, как уже больше года ищет работу.

Катерине 24 года, и с прошлой весны она не может устроиться на постоянную работу, пишет onliner.by У нее диплом менеджера-экономиста, хороший уровень английского, двухлетний опыт работы за границей — и тотальная неудача с поиском работы в Минске. Девушка соглашается, что вариантов для трудоустройства много. Но вот зарплата…

«На Кипре я получала от €60 в день»

— До прошлой весны я работала на Кипре, — рассказывает девушка. — Как там оказалась? Еще когда в 2018 году оканчивала БНТУ, понимала, что хочу попробовать поработать за границей, и стала активно искать варианты. Во «ВКонтакте» нашла украинского менеджера, который отправляет людей на работу в сфере туризма и гостеприимства, и с его помощью поехала по туристической визе неофициально работать хостес в баре на Кипре. В мои обязанности входила резервация столов, встреча гостей, помощь им с выбором блюд и напитков. В день платили €40 плюс процент от проданного алкоголя — всего выходило от €60 в день, иногда получалось и по €90.

Работать нужно было шесть дней в неделю, на жизнь уходило совсем немного, квартиру работодатель предоставлял за €5 в день. За два года работы на должности хостес Катерина смогла отложить около $15 тыс. — планировала, что со временем накопит на квартиру. Денег в копилке могло оказаться еще больше, но в перерывах между работой девушка путешествовала — говорит, что за 24 месяца посетила 26 стран. Возникает логичный вопрос: если там, на том берегу зарплаты выше, условия лучше, трава зеленее, зачем было возвращаться?

— Мой работодатель на Кипре предложил мне оформить вид на жительство. Для этого я должна была поменять свой белорусский паспорт: в нем было столько штампиков о въезде-выезде, что страничек уже не хватало. К тому же заканчивалась виза, поэтому весной 2020 года я поехала в Беларусь. Прилетела 14 марта, а 15-го границы закрылись, и возможности вернуться на Кипр уже не было, хотя у меня был обратный билет.

«Казалось, что вот-вот, и границы снова откроются — если не в апреле, то в мае»

Катерина думала, что вернется на свое место на Кипре, поэтому даже не планировала искать новую работу в Беларуси. С деньгами первое время проблем не было (с собой была кипрская заначка), с жильем — тоже (девушка жила в минской квартире своих родителей).

— Когда я тратила на жизнь свои деньги, никто из окружения ничего мне не говорил. А когда мать увидела, что я очень долго сижу без дела, то предложила помощь. Сказала, что они с отцом помогут деньгами, а я займусь работой по дому. Мой отец занимается коммерческой недвижимостью, а мама работает шеф-поваром — времени на готовку и уборку у них практически нет.

Спустя четыре-пять месяцев после возвращения в Минск Катерина все же начала смотреть вакансии. Решила искать работу администратора в гостинице, ресторане, казино. Удивилась, что примерно за такую же работу, которой Катерина занималась на Кипре, в Беларуси платили гораздо меньше.

«В объявлениях указывают одну зарплату, на собеседовании озвучивают другую»

— У меня было два критерия поиска работы. Первый — я хотела выполнять примерно ту же работу, что и на Кипре. Второй — чтобы зарплата была не менее 1000 рублей. Вакансий сейчас полно. Мне кажется, это связано с тем, что всюду большая текучка и многие хотят ухать Литву или Польшу, я об этом слышу постоянно. Но зарплаты — по 700—800 рублей для человека со знанием английского. Я ходила на собеседование в ресторан «Друзья», там предлагали 700 рублей за должность хостес и еще 100 рублей премию, если сделаешь больше всего банкетов. Для меня это дико, и я отказалась, хотя меня уже пригласили на стажировку.

На сколько собеседований в итоге сходила девушка, она вспомнить не может, их было точно больше десятка. Только в этом мае Катерина была на шести встречах с потенциальными работодателями.

— Очень часто было такое, что в объявлении о вакансии указывали 1000 рублей. Я шла на эту тысячу, а на собеседовании слышала: «Сначала у вас будет 700 рублей, а потом мы посмотрим». Не понимаю, как люди могут работать за 700 рублей. Еще удивило, что доплата за огромную переработку может составить рублей 200 максимум. Или то, что нигде не спрашивали, какое у меня образование. Зачем тогда получать диплом? Еще в одном казино оказалось, что берут только высоких девочек, маленькой быть нельзя. Сказали, что мужчина хочет видеть рядом с собой красивую длинноногую девушку, а у меня рост — 150 сантиметров.

«Поставили перед фактом: либо выходи на работу в выходной, либо увольняйся. Вот я и уволилась»

Через несколько месяцев поисков девушка устроилась в новое казино в отеле, которое вот-вот должно было открыться. Собеседования как такового не было: Катерина сказала, что у нее хороший английский, — поверили на слово. Однако заведение проработало пять дней, после чего закрылось из-за технических неполадок. Потом оно снова открылась, но сама работа девушке не понравилась.

— Там совершенно не ценили время сотрудников, заставляли долго ждать. Как-то нас позвали на тренинг, и только через два часа после предполагаемого начала мы узнали, что его не будет. Там могли поставить перед фактом: либо выходи на работу в выходной, либо увольняйся. Вот я и уволилась.

При увольнении Катерины оказалось, что ее забыли официально трудоустроить. Поэтому пришлось задним числом писать заявления. Потом девушка на непродолжительное время устроилась в минский ресторан-клуб в Кунцевщине.

— Меня удивило, что там администратор — это еще и охранник, и кассир. И за все он получает 800 рублей. Я продержалась несколько смен и ушла, потому что было очень тяжело физически. Они сказали, что своим увольнением я их кинула, и даже не выплатили деньги.

«На Кипре мне нравилось больше»

Не так давно, буквально в прошлом месяце девушка все же устроилась на работу — в очередное казино. Нужно было регистрировать гостей, бронировать номера, спа, вызывать такси. Обещали 800 рублей плюс чаевые. Из требований — знать английский и быть доброжелательным коммуникативным человеком. Сначала все было хорошо, но потом персонал начали сокращать. Из-за того, что возникли проблемы с полетами, казино лишилось основных клиентов, которые прилетали из Израиля. Поэтому штат решили сократить.

— Сейчас я в отпуске за свой счет. Что-то не везет мне с работой…

На Кипре мне нравилось больше. Там люди свободнее, труд оплачивается лучше, люди знают себе цену, а не как здесь: предлагают работу за 4 рубля в час. Преимущество работы в Беларуси в том, что здесь на работу оформляют официально, а за границей работодателю зачастую невыгодно официальное оформление работников из-за виз и документов. Какой-то стаж тикает, и он указан в твоей трудовой книжке. Мой опыт за границей никак не зафиксировали — ну и ладно. Я до сих пор делаю попытки уехать на работу за границу, и, возможно, совсем скоро у меня это получится.

Почему не уехала раньше? Говорит, очень долго заведения на Кипре были закрыты, и ехать туда на работу не было смысла. Потом возникли проблемы с воздушным пространством, и поэтому как-то не сложилось.

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