В России во время репетиции парада ВМФ столкнулись два корабля

В России во время репетиции парада ВМФ столкнулись два корабля6
- 19.07.2021, 10:59
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Теперь они стоят на якорях.
Два российских военных корабля зацепились бортами из-за сильного ветра на Неве. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» стало известно из социальных сетей.
По словам очевидцев, корабли буксовали напротив Смольной набережной.
«Их развернуло и один зацепил другой. В итоге они расцепились. До сих пор там стоят, но уже на трех якорях каждый», — цитирует очевидца «Мегаполис».
Информация о происшествии уточняется.