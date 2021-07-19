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В России во время репетиции парада ВМФ столкнулись два корабля

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  • 19.07.2021, 10:59
  • 4,634
В России во время репетиции парада ВМФ столкнулись два корабля

Теперь они стоят на якорях.

Два российских военных корабля зацепились бортами из-за сильного ветра на Неве. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» стало известно из социальных сетей.

По словам очевидцев, корабли буксовали напротив Смольной набережной.

«Их развернуло и один зацепил другой. В итоге они расцепились. До сих пор там стоят, но уже на трех якорях каждый», — цитирует очевидца «Мегаполис».

Информация о происшествии уточняется.

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