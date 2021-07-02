Стало известно, в каком городе Европы самый чистый воздух

Стало известно, в каком городе Европы самый чистый воздух1
- 2.07.2021, 16:18
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Оценка воздуха была проведена в 323 городах Европы.
Город Умео (Швеция) занял первое место в рейтинге городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды, пишет euro-pulse.ru.
Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц – чем их ниже, тем чище воздух.
В топ-10 городов Европы с самым чистым воздухом вошли:
Умео (Швеция)
Тампере (Финляндия)
Фуншал (Португалия)
Таллин (Эстония)
Берген (Норвегия)
Уппсала (Швеция)
Нарва (Эстония)
Саламанка (Испания)
Стокгольм (Швеция)
Тарту (Эстония)
Наиболее загрязненный воздух обнаружен в Новы-Сонче (Польша), Кремоне (Италия) и Славонски-Броде (Хорватия).
С помощью программы European city air viewer можно посмотреть качество воздуха в отдельном европейском городе.
Оценка воздуха была проведена в 323 городах Европы. В 127 из них качество воздуха классифицируется как хорошее. По данным агентства, за последние годы качество воздуха в Европе заметно улучшилось.
Согласно другому исследованию, проведенному европейской статистической службой Евростат в июне 2021 года, самый чистый воздух в городах стран Евросоюза обнаружен в Эстонии, Финляндии и Швеции.