Стало известно, в каком городе Европы самый чистый воздух 1 2.07.2021, 16:18

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Фото: wikipedia

Оценка воздуха была проведена в 323 городах Европы.

Город Умео (Швеция) занял первое место в рейтинге городов Европы с самым чистым воздухом. Рейтинг составлен Европейским агентством окружающей среды, пишет euro-pulse.ru.

Для оценки чистоты воздуха проверялось содержание в нем мелкодисперсных твердых частиц – чем их ниже, тем чище воздух.

В топ-10 городов Европы с самым чистым воздухом вошли:

Умео (Швеция)

Тампере (Финляндия)

Фуншал (Португалия)

Таллин (Эстония)

Берген (Норвегия)

Уппсала (Швеция)

Нарва (Эстония)

Саламанка (Испания)

Стокгольм (Швеция)

Тарту (Эстония)

Наиболее загрязненный воздух обнаружен в Новы-Сонче (Польша), Кремоне (Италия) и Славонски-Броде (Хорватия).

С помощью программы European city air viewer можно посмотреть качество воздуха в отдельном европейском городе.

Оценка воздуха была проведена в 323 городах Европы. В 127 из них качество воздуха классифицируется как хорошее. По данным агентства, за последние годы качество воздуха в Европе заметно улучшилось.

Согласно другому исследованию, проведенному европейской статистической службой Евростат в июне 2021 года, самый чистый воздух в городах стран Евросоюза обнаружен в Эстонии, Финляндии и Швеции.

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