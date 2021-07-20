Хочешь жить как в Польше — бастуй! 1 20.07.2021, 15:09

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Лукашенко находится в зоне ошибок.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» считает, что режим Лукашенко не сможет одновременно противостоять и санкциям, и забастовкам на белорусских предприятиях. Об этом он рассказал в интервью сайту Charter97.org:

— Стратегия «санкции — забастовки — протесты» уже успешно реализуется. Первого мы уже добились во многом, Лукашенко находится в зоне ошибок, он будет наворачиваться на санкции, на эту колючую проволоку, еще больше. Однако только внешние факторы не могут разрешить ситуацию в Беларуси. Свое окончательное слово должен сказать белорусский народ. Чтобы не подвергать людей лишним репрессиям, забастовки как метод борьбы с режимом — очень эффективны.

Отпуска для предпринимателей — это безопасная форма забастовки. Потому что частники могут уйти в отпуск в любой момент, бизнес-консультанты сегодня утверждают, что лучше уходить отдыхать всей фирмой. Ведь никто не сможет придраться — люди ушли в отпуск. Это лучше для бизнес-процесса, плюс никто не сможет придраться. Люди просто ушли отдыхать.

Рабочим уйти в отпуск по своему желанию сложно, но они могут оставить свои рабочие места, побыть дома, особенно когда будут знать, что они не одни, когда таким же образом будут действовать десятки и сотни тысяч их коллег, как на своем предприятии, так и по всей стране.

Белорусы знают, насколько качественнее и дешевле товары в Польше, власть это тоже знает, поэтому мешала и мешает поездкам белорусов в эту страну. Однако Польша стала такой, потому что был профсоюз «Солидарность», который использовал забастовки как метод борьбы с диктатурой. Поляки часто бастуют и сегодня. Именно поэтому здесь в течение многих лет наблюдается динамичный экономический рост. Здесь могу сказать только одно: хочешь жить как в Польше — бастуй!

Посмотрим, насколько режим Лукашенко будет устойчивым и к санкциям, и к забастовкам. Думаю, что он далеко не такой твердый, как хотел бы казаться. Скорее он представляет из себя старую засохшую глину, которая только кажется твердой. Однако мы знаем, что достаточно небольшого толчка, чтобы она рассыпалась.

— Что бы вы пожелали белорусам, которые сегодня борются за свою свободу?

— Верить в себя, верить в свои силы, гордиться своей историей, партизанской историей и историей сопротивления.

В 1991 году я сам видел, как в Минске начиналась массовая забастовка. Еще был Советский союз, рабочие Минского завода автоматических линий и электротехнического завода имени Козлова прекратили работу, вышли на улицы и двинулись в сторону Минского тракторного завода, затем пошли на МАЗ, а затем по Партизанскому проспекту пошли на площадь.

Таких протестов не было нигде в Советском союзе. Когда мне говорят: «нет, ну белорусские рабочие не такие», то я отвечаю, что помню апрель 1991 года. Еще хочу сказать, что когда слышу очередное нытье «ай, ничего не будет», то я также вспоминаю, когда говорили, что «Беларусь никогда не будет независимой», «никогда у нее не будет своей валюты», «никогда у нее не будет армии», но сегодня Беларусь независимое государство.

Здесь уже, как говорил один лидеров «Белорусского народного фронта», профессор Юрий Хадыка, главное, что у нас есть государственность, а от диктатуры мы избавимся.

Свое десятимиллионное государство у нас есть, осталось обрести свободу. Думаю, что время свободной, независимой и европейской Беларуси уже близко.

Читать интервью полностью можно здесь

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