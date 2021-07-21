Экономика вступает в кризис, каких в Беларуси еще не было 1 21.07.2021, 7:45

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ФОТА: PIXABAY.COM

В 2021 году наметились две тенденции, которые могут потопить этот «ржавый баркас».

Экономика Беларуси в последнее время напоминает корабль, терпящий бедствие. А жители похожи на пассажиров, гадающих когда же судно окончательно пойдет на дно, пишет «Салідарнасць».

В 2021 году в Беларуси наметились две губительные для экономики тенденции.

Первая - стремительно иссякают источники валютных поступлений в страну. В первую очередь, речь идет о Парке высоких технологий, которые в последние годы был главным локомотивом роста экономики Беларуси. Сейчас ситуация коренным образом изменилась.

Айтишники массово бегут из страны, вместе с семьями перемещаясь в более благополучные страны: Польшу, Литву, Украину и Грузию. А вместе с ними из белорусской экономики утекают валютные накопления граждан. Не случайно ведь валютные депозиты в текущем году сжались до минимальных отметок за последнее пятилетие.

Вторая опасная тенденция - золотовалютные резервы Беларуси находятся на низком уровне и составляют лишь около 7 млрд долларов. На этот факт важно обратить внимание по той причине, что именно из этой валютной кубышки власти отдают долги, которых за последние годы было взято немало.

В частности, пик выплат по внешнем заимствованиям для Беларуси приходится на 2022 и 2023 годы.

Например, уже в следующем году белорусским властям придется направить на погашение долгов 1,8 млрд долларов. Но это цветочки по сравнению с выплатами в 2023-м году, когда на заимствования придется отдать 2,8 млрд долларов!

Такой ситуации, когда пик выплат по долгам накладывался бы на сильнейший экономический спад за последние годы, белорусская экономика еще не знала. Можно сказать, что Беларусь ожидает идеальный шторм, пережить который будет весьма не просто.

Но главная проблема вовсе не в погодных условиях, а в прочности самого "корабля". Ведь сильные рыночные экономики различных стран мира без проблем преодолевают экономические трудности. А вот если речь идет о ржавом баркасе, которые был построен усилиями Лукашенко и его вертикали, то приходится раз за разом латать дыры, надеясь на внешнюю помощь.

Очевидно, белорусские власти попытаются пережить 2022 и 2023 годы по-старинке: за счет российских кредитов. Вот только, что попросят взамен в Кремле на этот раз для всех уже давно не секрет.

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