В затерянном под водой древнеегипетском городе нашли необычный корабль 21.07.2021, 8:18

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иллюстрационное фото: dailymail.co.uk

Судно затонуло предположительно во II веке до нашей эры.

Археологи обнаружили на средиземноморском побережье Египта фрагменты военного корабля эллинистической эпохи и остатки более раннего греческого кладбища.

О находках сообщает Министерство туризма и древностей Египта в Facebook .

Затонувший порт Гераклион был обнаружен в 2000 году французским подводным археологом Франком Годьо под водой на глубине 10 метров в заливе Абу-Кир в 6 километрах от берега в районе Александрии.

Предполагается что город появился около VIII века до нашей эры. Гераклион разрушило сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами, что вызвало изменение береговой линии. Гераклион и несколько других прибрежных пунктов оказались затоплены морем.

Во время раскопок сезона 2021 года египетские и французские ученые обнаружили корабль и остатки греческого кладбища. Судно затонуло в одном из городских каналов предположительно во II веке до нашей эры в результате катастрофического землетрясения.

Археологи обратили внимание на необычную конструкцию корабля, которая имеет одновременно антические и египетские черты. Исследователи считают, что судно построили в Египте для плавания по Нилу. Длина судна превышала 25 метров; ее соотношение с шириной составляло приблизительно 6 к 1.

Остатки кладбища археологи датируют IV веком до нашей эры. В погребениях найдено множество керамики и других жертвенных предметов.

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