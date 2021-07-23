Байден объявил о введении санкций против режима на Кубе 5 23.07.2021, 8:13

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Джо Байден

фото: reuters

Президент США поддержал протестующий кубинский народ.

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором решительно осудил подавление массовых протестов на Кубе и объявил о введении санкций в отношении представителей кубинских властей, сообщает «Голос Америки».

«Я безоговорочно осуждаю массовые задержания и фиктивные судебные процессы, в результате которых несправедливо приговаривают к тюремному заключению тех, кто осмелился высказаться. Это делается в попытке запугать кубинский народ и заставить его замолчать. Кубинский народ имеет такое же право на свободу выражения мнений и мирных собраний, как и все люди. Соединенные Штаты поддерживают храбрых кубинцев, вышедших на улицы, чтобы противостоять продолжавшимся на протяжении 62 лет репрессиям при коммунистическом режиме», – заявил президент.

«Сегодня моя администрация вводит новые санкции против элементов кубинского режима, ответственных за эти репрессии, чтобы привлечь их к ответственности», – объявил Байден. По его словам, санкции коснутся главы кубинских вооруженных сил и подразделения кубинского министерства внутренних дел, которые стоят за репрессиями.

«Это только начало. Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против лиц, ответственных за угнетение кубинского народа», – подчеркнул президент.

Байден добавил, что США по-прежнему поддерживают кубинский народ и делают все, чтобы американцы кубинского происхождения были вовлечены в усилия по оказанию помощи страдающим людям на острове. «Мы работаем с организациями гражданского общества и частным сектором, чтобы предоставить кубинскому народу доступ в Интернет в обход цензуры режима. Мы пересматриваем нашу политику денежных переводов, чтобы определить, как мы можем максимизировать поддержку кубинского народа. И мы полны решимости восстановить наше посольство в Гаване, чтобы предоставлять консульские услуги кубинцам и повышать нашу способность взаимодействовать с гражданским обществом, обеспечивая при этом безопасность американских дипломатов, работающих на Кубе», – рассказал лава Белого дома.

«Отстаивание человеческого достоинства и свободы является приоритетом для моей администрации, и мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами по всему региону, включая Организацию американских государств, чтобы оказать давление на режим с целью добиться немедленного освобождения незаконно задержанных политических заключенных, восстановить доступ в Интернет и обеспечить соблюдение основных прав кубинского народа», – подчеркнул президент Байден.

Согласно заявлению Госдепартамента, США ввели санкции в отношении министра Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миера и Специальной национальной бригады кубинского МВД «Черные береты» (Boinas Negras) в связи с их участием в подавлении протестов, в том числе – посредством применения физического насилия и запугивания.

Санкции против Лопеса Миера и «Черных беретов» введены в соответствии с президентским указом 13818, который основан на Всемирном законе имени Магнитского об ответственности за нарушение прав человека.

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