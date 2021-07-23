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Памятка на выходные: где в Беларуси нельзя купаться

  • 23.07.2021, 18:41
Памятка на выходные: где в Беларуси нельзя купаться

В Беларусь 24-25 июля возвращается жара.

В Беларусь в выходные, 24-25 июля, возвращается жара. Ночью температура воздуха составит +12-19 градусов, а днем – 25-31 со знаком плюс. А это значит, что белорусы снова оккупируют всевозможные реки и озера, чтобы остывать на природе, пишет kp.by.

Но купаться можно будет не везде. Например, в водоемах Могилевской области нашли опасную для здоровья кишечную палочку. «Комсомолка» составила полный список водоемов Беларуси, в которых запрещено купаться. Перед поездкой на природу лучше светиться с этим списком.

Брестская область: пруд на пересечении Парковой и Озерной в Микашевичах.

Гомельская область: в областном центре - пляжи «Каскад-1» и «Каскад-2» по Бровки (со стороны Каменщикова и Свиридова), «Центральный», «Новобелицкий», «Прудковский», «Волотовской», «Западный»; в Рогачеве - центральный городской пляж на реке Днепр; в Рогачевском районе - зоны отдыха на озерах Комарино и Святое (в районе деревни Стреньки).

Гродненская область: лесопарковая территория «Урочище Лососна» с пляжем в Гродно; на реке Неман в базе отдыха «Привал».

Минская область: Петровичское водохранилище возле деревни Заречье.

В Минске - пляж №8 Заславского водохранилища.

Также приостановлено купание детей и взрослых, но при этом можно заниматься водными видами спорта:

Гомельская область: на городском пляже Жлобина на реке Днепр в парке культуры и отдыха «Приднепровский»; на пляже на водоеме в деревне Александровка;

Гродненская область: на двух прудах в Слониме (в 356 м от автозаправочной станции №32 по Багратиона и в 235 м от автозаправочной станции №47 по Независимости);

Минская область: на озере Материнское в Пуховичском районе.

Полностью запрещено купание детей и взрослых, а также занятия видами водного спорта:

Гомельская область: в городском пруду Калинковичей; на водохранилище Бобруйковское в деревне Бобруйки Ельского района;

в Гродно - в зоне отдыха на озере Юбилейное;

Минская область: на водоемах в деревне Саковичи и агрогородке Гоцк Солигорского района; на пляже в Любани; в зоне отдыха на реке Случь в районе 11 городка по Социалистической Слуцка; на водохранилище Рудня в Слуцком районе; на городском пляже на реке Титовка в Марьиной Горке; на озере Михайловское Пуховичского района;

Могилевская область: в областном центре - на пляже Гребеневского водохранилища, городском пляже реки Днепр, пляже Печерского водохранилища; в Могилевском районе - на пляже на реке Днепр в деревне Полыковичи, пляже Вильчицкого водохранилища в деревне Вильчицы; в Бобруйске - на пляже № 1 «Центральный», пляже № 2 в микрорайоне №6, пляже санатория Ленина, пляже санатория «Шинник»; в Чаусах - на пляже на реке Бася по Верхнеяловской; в Кличеве - на реке Ольса по Кривоноса.

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