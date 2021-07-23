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Как Басков перехитрил Синепалого

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  • 23.07.2021, 22:19
  • 17,110
Как Басков перехитрил Синепалого

Певец сделал финт ушами.

В белорусском Витебске на прошлой неделе было жарко. Во всех смыслах!

Здесь прошел юбилейный фестиваль «Славянский базар». Прошел, несмотря на политические, пандемийные и прочие ветра, которые сегодня вмешиваются в любое событие, пишет mirnov.ru.

«Базар» начался со скандала. Обладатель специальной награды Таракана Николай Басков хоть и приехал в Витебск, но получить приз из рук Александра Лукашенко не смог или не захотел. После открытия именной звезды на Аллее Cлавы певец, сославшись на недомогание, покинул город. Даже большую, заранее анонсированную пресс-конференцию отменил - случай здесь небывалый!

Слухи поползли самые разные: кто-то говорил, что Басков схватил тепловой удар, потому что на улице под 40 градусов жары, кто-то, что у артиста поднялась температура и он самоустранился, дабы не подвергать риску Синепалого, из рук которого надлежало получать приз. Однако участники фестиваля между собой шептались, что Коля, дескать, сделал финт ушами, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Мол, в последнее время он получил немало посланий из Беларуси с просьбой не приезжать и таким образом не поддерживать режим. Басков все-таки поехал, но при этом с Тараканом не встретился под предлогом хвори.

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