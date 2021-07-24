Одинокий режим снимет двушку с раскладушкой Владимир Халип

24.07.2021, 8:18

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Давно было замечено: чем хуже и беспомощнее власть, тем громче фанфары.

Минувшая неделя может уверенно претендовать на роль беспросветно черной. С отдельными рекордами – среда, черная безмерно. И пятница, беспросветно черная. Патологическая страсть к облавам и вышибанию дверей уже стала режимной нормой жизни. А потому, чтобы не нарушать общую цветовую гамму этого особенного лета, на первый план уверенным маршем выходят снова люди в черном. Упакованные не по сезону – в каких-то кондовых телогрейках с капюшонами на головах и в черных масках. Вполне возможно, что все эти стражи гнетущего порядка еще и о бронежилетах не забыли. Зной свиреп и невыносим. Но как же обойтись тут без кевлара, если предстоит прямое соприкосновение с заклятым врагом. Этот выявленный враг в проемах успешно выбитых дверей должен увидеть эту массу в черном и сообразить: сопротивление бессмысленно и бесполезно.

Июль. Жара сшибает с ног. Однако времена не выбирают. И снова дан приказ идти на скромный подвиг. И они пошли – громить правозащитников и журналистов. А заодно и всяких там писателей и телерепортеров не забыть. Чего тут стесняться – на войне как на войне. Кто там по списку первый – правозащитный центр «Весна»? В атаку, вперед!

А где-то совсем недалеко, в каких-то сотнях километров, за озерцом да за лесочком, – совсем другая жизнь. Базар славянский, разухабистый. С пением и плясками. С барбекю и прочими дозволенными радостями эпохи строгого режима. С заезжими звездами и разнообразными чинами местной вертикали большой загул вполне уместен.

Побоку всякие карантинные дистанции, защитные маски и прочие выдумки времен зловредного ковида. Номенклатура всегда верна тому, кто там, ярусом повыше. В одном строю. Плечом к плечу. Какая пандемия? Трактора на старт, вирус на фиг, маски прочь – вертикаль встречается с народом. В порыве всеобщей страсти к эстрадно-кочевому искусству. Какие люди, какие лица! Жаль только, Коля Басков на исходную не вышел. Или заболел. А если бы не эта досадная заминка, то-то был бы праздник!

А впрочем, и без него гульбище удалось на славу. И аттракциону с излишне осторожным шоуменом нашлась адекватная замена – вон там, в ложе, расположился самый главный зритель. Тот, ради которого и затевался этот умопомрачительный базар. Однако общий триумф воли изрядно подпортила невыносимая жара. И было до слез обидно, что в противостоянии с ее коварством даже ГУБОПиК бессилен и беспомощен. И потому внезапные просчеты и недоразумения начинают навязчиво преследовать режим.

То ли в Дроздах, то ли в Озерном в ночь на пятницу случился неслыханный переполох. Из зоны особого контроля «Славянского базара», по сообщениям некоторых недобитых окончательно средств некогда массовой информации, вроде бы доставлен был пациент, испытавший на себе внезапно всю тяжесть удушающей жары и ртутного столба. Того зловредного, чье нестерпимое давление заметил и осмыслил когда-то известный всем Остап.

Однако не одним базаром жив режим сегодня. На следующий день после возвращения с песенно-торгового ристалища предполагалось не менее грандиозное событие. В Гродно к торжественной сдаче готовили мост. И не какой-то там заурядный переход через водную преграду, а нечто невообразимое. Не просто мост, а символ. Режим-строитель решил оживить заброшенную трассу. Соединить два берега. Это же так символично – всем показать и доказать, что власть хватких умельцев может раскинуть прочный и надежный акведук не только над потоком, но и над той пропастью, которая разверзлась после прошлогодних выборов.

Шикарный получился в Гродно мост. И торжество было назначено соответствующее основному замыслу. В двадцать один ноль-ноль, когда спадет невыносимая жара. Столь важному событию ничто не должно было помешать.

А тут вдруг тучка набежала. Дождик пошел. Ручейки зазвенели. Хлынули потоки. Веселый летний ливень в нашей стране уже давно причислен к категории больших стихийных бедствий. И все пошло по обычной схеме, и чуда не случилось. Размыло безобразно подступы к столь важному объекту, возведенному по привычной инерции не только для автомобилистов и пешеходов, но прежде всего для идеологических нужд разнообразного и неисчислимого начальства.

Давно было замечено: чем хуже и беспомощнее власть, тем громче фанфары. И все ее неудачи, обломы, провалы при таком непреходящем невезении получают новое название, оптимистичное вполне – вызовы времени. А на такие вызовы они давно научились отвечать. Еще в советские незабываемые годы. Низкие зарплаты, высокие цены, безобразные дороги, опасные мосты? Так во всем же виноват окаянный Запад. Каждую копейку приходится отдавать на оборону. Если бы не происки заклятого врага, как бы мы все жили! Уже давно это прошло и забыто напрочь. И только у нас с каждым днем врагов все больше.

Конечно, в таком случае просто необходимо как-то выплеснуть накопившийся гнев. На нестерпимую жару. На нерасторопность и откровенную лень подчиненных. На бесконечную цепь неудач, которые уверенно обретают повадки неотступной тени. И на всю эту страну, которая вдруг стала совсем не такой, как прежде представлялась. И на бесчисленных врагов, внутренних и внешних. А потому после внезапного облома с мостом, уже почти готовым к торжеству, разгневанный триумфатор в срочном порядке созвал своих послов и прочих дипломатов.

Кто бы мог подумать, что наступит день, когда статус режимных посольств в государствах Западной Европы и мифических вагнеровцев, затерявшихся бесследно в лесных болотах, почти ничем не будет отличаться. И для выполнения роли мелких торговцев здешним ширпотребом в странах пребывания достаточно будет не уютного особняка, а пыльного коврика, расстеленного где-нибудь на подступах к блошиному рынку. Послы опешили: да как же так, а престиж крутого государства? Но именно такой статус режимной дипломатии в ненавистной Западной Европе внушала им пламенная речь инициатора этой чрезвычайной сходки.

Неукротимая стихия начальственного гнева продолжала бесчинствовать и разрушать последние остатки здравого смысла. «Слушайте, ну зачем нам там держать кучу дипломатов, если мы вообще с ними не торгуем, а политические отношения, дипломатия, она не просто отсутствует, она во вред государству. Если там надо один дипломат и один помощник, ну оставьте их, снимите им двухкомнатную квартиру и пусть работают».

И точно – вот тогда уж наработают. Как с этим мостом, который оказался вдруг совершенно непригоден для исполнения своей главной функции. Но к торжеству открытия сгодиться мог вполне.

Если бы не дождик. Долгожданный. Летний. Непредсказуемый.

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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