В Венеции под водой нашли древнюю римскую дорогу 24.07.2021, 18:09

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Выяснилось, что вдоль дороги были расположены различные строения.

Итальянские археологи нашли древние постройки на дне канала Трепорти в регионе Венето.

Ученые под руководством Фантины Мадрикардо из Национального исследовательского совета Италии выяснили, что до того, как уровень моря поднялся и затопил этот район, там проходила дорога римской эпохи, пишет unian.net.

"В этом исследовании задокументировали наличие участка затопленной римской дороги длиной около 1200 метров на древнем пляжном гребне, ныне затопленном в лагуне Северной Венеции", - говорится в статье.

Ученые считают, что их находка может говорить о существовании значительного римского поселения за несколько сотен лет до основания и заселения Венеции, которое произошло в V веке нашей эры.

Археологи уже давно исследуют Венецию и находят там подтверждения того, что раньше на ее месте находилось поселение римлян. Выяснилось, что вдоль дороги были расположены различные строения.

"Затопленная дорога представляет собой, возможно, один из последних сегментов дорог в городе Альтинум (древний город венетов), а потом и в более широкой сети дорог в римской провинции Венетия и Истрия. Близость дороги к другим постройкам, таким как оборонительные башни, пешеходные дорожки, порт и частные постройки, подтверждает наличие постоянного поселения", - отмечают археологи.

Предыдущее исследование также показало следы дороги в нижней части пролива Сканелло. Таким образом дорога через канал Трепорти не будет изолированной структурой, а будет частью более крупной дорожной сети.

"Наличие древнеримской дороги подтверждает гипотезу об устойчивой системе римских поселений в Венецианской лагуне", - отмечают ученые.

Они отмечают необходимость дальнейшего поиска, документирования и сохранения археологических памятников в подводной среде Венеции.

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