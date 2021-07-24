Число ликвидируемых властями НГО в Беларуси превысило полсотни 24.07.2021, 18:22

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В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью и помощью людям.

На сегодня известно уже о более чем 50 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации.

В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.

Обновленный список опубликован на сайте ПЦ «Весна».

— просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;

— просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;

— правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа»);

— Центр экологических решений;

— центр развития эффективной коммуникации «Живая библиотека»;

— благотворительный проект «Имена»;

— учреждение «Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);

— Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);

— культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;

— информационно-культурный центр «ИнициАрт»;

— социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;

— Национальный молодежный совет «РАДА»;

— Офис по правам людей с инвалидностью;

— центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» (директор — бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. — БелаПАН.);

— частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;

— культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;

— Центр регионального развития ГДФ;

— центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;

— Мастерская социального кино;

— социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова нанова»;

— Бизнес-школа ИПМ;

— учреждение «Городское развитие» (занималось темой здоровья мужчин в Беларуси. — БелаПАН.);

— учреждение «Территория прав»;

— консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;

— просветительское учреждение «Социальные интервенции»;

— региональный центр экспертизы «Экодемия»;

— информационно-просветительское учреждение «Амарока»;

— культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;

— культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;

— культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;

— информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;

— центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;

— частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;

— Могилевский молодежный центр;

— социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;

— правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;

— частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи»;

— центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;

— культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;

— Центр стратегических и внешнеполитических исследований;

— Центр европейских исследований;

— Ассоциация НКО по борьбе со СПИДом «Белсеть антиСПИД»;

— Центр развития сельских инициатив;

— Центр развития провайдеров дополнительного образования;

— Ассоциация дополнительного образования и просвещения;

— Исследовательский центр Института приватизации и просвещения;

— КПУ «Центр отдыха и развития «Портал»;

— учреждение «Региональное бюро развития» (Жодино).

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