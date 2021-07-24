Число ликвидируемых властями НГО в Беларуси превысило полсотни
- 24.07.2021, 18:22
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В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью и помощью людям.
На сегодня известно уже о более чем 50 неправительственных организациях, в отношении которых власти приняли решение о ликвидации.
В их числе объединения, занимающиеся благотворительностью, экологией, помощью людям с инвалидностью, вопросами культуры.
Обновленный список опубликован на сайте ПЦ «Весна».
— просветительское учреждение «Центр правовой трансформации»;
— просветительское учреждение «Офис европейской экспертизы и коммуникации» ;
— правозащитная организация Human Constanta (учреждение «Консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман константа»);
— Центр экологических решений;
— центр развития эффективной коммуникации «Живая библиотека»;
— благотворительный проект «Имена»;
— учреждение «Офис помощи и поддержки занятости молодежи «ЮларКонсалт» (Youth Labor Rights);
— Европейский молодежный парламент (European Youth Parliament Belarus);
— культурно-просветительское учреждение «Журналистская мастерская Пресс-клуб»;
— информационно-культурный центр «ИнициАрт»;
— социально-информационное учреждение «ТаймАкт»;
— Национальный молодежный совет «РАДА»;
— Офис по правам людей с инвалидностью;
— центр исследований и прогнозов развития «Европейский диалог» (директор — бывший председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько. — БелаПАН.);
— частное просветительское учреждение «Офис продвижения инициатив»;
— культурно-просветительский проект «Арт Сядзiба»;
— Центр регионального развития ГДФ;
— центр урбанистических проектов и инициатив «Прастора»;
— Мастерская социального кино;
— социально-культурное учреждение развития белорусского языка и культуры «Мова нанова»;
— Бизнес-школа ИПМ;
— учреждение «Городское развитие» (занималось темой здоровья мужчин в Беларуси. — БелаПАН.);
— учреждение «Территория прав»;
— консультационно-просветительское учреждение по охране природы «Экаасяроддзе»;
— просветительское учреждение «Социальные интервенции»;
— региональный центр экспертизы «Экодемия»;
— информационно-просветительское учреждение «Амарока»;
— культурно-просветительское учреждение «Содействие культурному развитию городов»;
— культурно-просветительское учреждение «Крэсы»;
— культурно-просветительское учреждение по работе с населением и саморазвитию «Общее будущее»;
— информационно-просветительское учреждение «Пенсионный случай»;
— центр социальной помощи и поддержки групп риска «Стимул к успеху»;
— частное информационно-просветительское учреждение «Ноктуам»;
— частное культурно-просветительское учреждение «Веданта вада»;
— Могилевский молодежный центр;
— социально-просветительское учреждение в области историко-культурного наследия «УНОВИС-ФОРУМ»;
— частное культурно-просветительское учреждение «Гендерный ответ»;
— правозащитно-просветительское учреждение «Ваколица»;
— частное культурно-просветительское учреждение «Лидер новой эпохи»;
— центр любителей животных «ЛАВБРИЛ»;
— культурно-просветительское учреждение «АСЕТ»;
— Центр стратегических и внешнеполитических исследований;
— Центр европейских исследований;
— Ассоциация НКО по борьбе со СПИДом «Белсеть антиСПИД»;
— Центр развития сельских инициатив;
— Центр развития провайдеров дополнительного образования;
— Ассоциация дополнительного образования и просвещения;
— Исследовательский центр Института приватизации и просвещения;
— КПУ «Центр отдыха и развития «Портал»;
— учреждение «Региональное бюро развития» (Жодино).