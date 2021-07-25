В Беларуси что-то назревает Иван Яковина

25.07.2021, 8:35

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Иван Яковина

Путин решил, что у Лукашенко вообще крыша поехала.

Одновременно с тем, как Евросоюз ввел против Лукашенко отложенные санкции, стало всем понятно, что года через полтора-два белорусская экономика прекратит свое существование, если Лукашенко не выполнит условий Запада. А именно: провести досрочные свободные выборы, выпустить всех политзаключенных на свободу. Лукашенко, естественно, ничего такого делать не будет, поэтому ему нужны деньги для оплаты своего режима. Лукашенко денег негде взять, кроме России. У России он просит, но она ему их дает не очень охотно и не столько, сколько он хочет. В результате Лукашенко сказал, мол, мне терять нечего, я псих, поэтому введу санкции против России.

Что за санкции имеются в виду? Речь шла о запрете транзита европейских товаров через территорию Беларуси в Россию. Поскольку Россия импортирует почти все, то это означало бы установку транспортной блокады между РФ и ЕС.

Путин решил, что у Лукашенко вообще крыша поехала, и он его срочно вызвал на ковер в Санкт-Петербург.

Точнее, он его сначала в Крым вызвал, ну а в Крым Лукашенко категорически отказался ехать, поэтому встреча у них прошла в Санкт-Петербурге. Перед встречей Путин сказал в части, которую все видели, она транслировалась: вообще-то белорусская экономика не так плохо себя чувствует, как могла бы, за счет связей с Россией. Он намекнул, что если Лукашенко и дальше будет брыкаться, то эти связи будут ужесточены или просто отключены, и Лукашенко со своей экономикой просто моментально рухнет. Потому что без российской помощи не за два года там все обвалится, а буквально за один месяц.

Лукашенко сказал в ответ, что — вы знаете, у нас тут речь не просто об экономике идет, у нас там оппозиция совершает покушения на моих сторонников, поджигает их дома и так далее. То есть, у нас война, война, война. Мы сидим в окопе, под обстрелом, нам надо платить, потому что вы тут тешитесь, ничего не делаете, а мы воюем. За вас.

Судя по всему, белорусы действительно начали сопротивляться.

Путин ответил, что вообще-то у нас свои санкции и свои проблемы. В общем, не хочет он ему денег давать. Они спорили с Лукашенко в результате пять с половиной часов. Я таких долгих переговоров между двумя президентами еще не припомню (хотя Лукашенко — условный президент, но тем не менее). Закончилось все тем, что Путин пообещал Лукашенко немножко дать денег, не повышать цены на газ, а также дать кредит на миллиард долларов. Кинул кость он Лукашенко и пинком его отправил в Минск. Лукашенко был крайне недоволен итогами этих переговоров. Вывод соответствующий я сделал, прочитав белорусские государственные СМИ. Обычно они заливаются медом после встреч Путина и Лукашенко. На этот раз вообще было две заметки — перепечатки материалов российских СМИ. То есть Лукашенко явно был очень и очень недоволен.

Но вполне возможно, что на этой встрече Лукашенко был недоволен и потому, что Путин все-таки выкрутил ему руки и сумел добиться отказа Лукашенко от части суверенитета над Беларусью. Почему я делаю такой вывод? Как только Лукашенко вернулся в Минск, начались массовые обыски и аресты всех поголовно СМИ негосударственных, а также всех поголовно неправительственных организаций Беларуси. Почему так происходит? Лукашенко очень переживает, чтобы не начались волнения после того, как всем станет известно, что он продал родину Владимиру Путину. Ситуация становится безумной. В Беларуси сейчас фактически выстраивается самая настоящая Северная Корея в политическом смысле слова.

Правда, тому, что сейчас происходит, может быть другое объяснение. Лукашенко, оставшись вообще без денег, собирается компенсировать нехватку их и легитимности массовыми репрессиями типа сталинских. Кстати, буквально на днях, вступил в силу указ Лукашенко о том, что Нацбанк Беларуси имеет право изымать у населения всю валюту с банковских счетов.

Ясно, что Лукашенко давит все живое вообще по периметру не от хорошей жизни. Глядя на это, мне даже становится интересно, чем это все кончится. Потому, что что-то его явно очень сильно прищемило в последние дни. Может это был визит к Путину, может что-то еще. В любом случае понятно, что вернуть ситуацию в нормальное русло у Лукашенко не получится, сделать так, как было всего лишь год назад — до тех самых выборов президента страны в августе 2020.

Динамика вот в чем заключается. Судя по всему, белорусы действительно начали сопротивляться и поджигать дома и машины тем людям, которые составляют ядро режима Лукашенко. Таким образом, вполне вероятно, что еще и по этому направлению что-то там в Беларуси назревает.

Иван Яковина, «Новое время»

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