Загадочная смерть российского министра: названа причина его гибели 25.07.2021, 18:56

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Министру было 39 лет.

24 июля в больнице скончался министр связи и цифрового развития Амурской области Александр Курдюков. Ему было 39 лет. В СМИ появилась информация о причине его смерти. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на тelegram-канал LIFESHOT.

Курдюков попал в больницу после того, как подрался во время отдыха на турбазе с мастером спорта по пауэрлифтингу.

Причиной конфликта стало грубое высказывание со стороны спортсмена в адрес жены Курдюкова. Словестная перепалка переросла в драку, в ходе которой пауэрлифтер сильно избил чиновника. С 22 июля он находился в медикаментозной коме. Медикам не удалось его спасти. 24 июля организм Курдюкова не выдержал и он скончался.

"Вчера вечером умер Александр Михайлович Курдюков. Светлая память. Ушёл очень рано", — написал в Instagram губернатор региона Василий Орлов.

Местные правоохранители уже возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По данным LIFESHOT, судебно-медицинская экспертиза якобы показала, что Александр Курдюков умер от травмы, которую он получил в результате удара при падении.

На данный момент мастер спорта по пауэрлифтингу Алексей Шкарин, с которым подрался чиновник, проходит по делу как свидетель. По его словам министр упал сам.

Позже стало известно, что 39-летний пауэрлифтер Алексей Шкарин, после конфликта с которым умер министр Курдюков, задержан. Сейчас он доставлен на допрос в Следственный комитет.

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