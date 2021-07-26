Ученые обнаружили влияние коронавируса на интеллект человека 3 26.07.2021, 7:35

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По данным ученых, инфекция COVID-19 связана с когнитивными нарушениями.

Исследователи из Великобритании подтвердили, что у людей, перенесших тяжелую форуму COVID-19, возникает широкий спектр психологических симптомов. Речь идет о проблемах с концентрацией внимания, дезориентацией и трудностях с поиском правильных слов. По данным ученых, инфекция COVID-19 связана с когнитивными нарушениями, которые сохраняются в фазе выздоровления. Исследование представлено журналом The Lancet.

Когнитивные нарушения — это снижение памяти, умственной работоспособности и других когнитивных функций по сравнению с индивидуальной нормой.

81 337 человек в период с января по декабрь 2020 года прошли клинически подтвержденную оценку в рамках британского теста на интеллект. «Люди, вылечившиеся от COVID-19, в том числе те, у кого больше не было симптомов, демонстрировали значительный когнитивный дефицит по сравнению с контрольной группой»,— говорится в исследовании. Согласно данным ученых, у пациентов с COVID-19 может развиваться ряд неврологических осложнений.

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