Охотник за сокровищами нашел золотую монету стоимостью $98 тысяч 26.07.2021, 8:21

иллюстрационное фото

Редкая золотая монета была найдена у берегов Флориды.

Зак Мур, инженер Mel Fisher’s Treasures, спасательной компании, ведущей работы на месте гибели Nuestra Senora de Atocha обнаружил 16 июля редкую золотую монету на глубине 10 метров. Это 121-я монету, найденная с момента повторного установления места гибели галеона в 1985 году, и первая с 2001 года. Сегодня ее историческая стоимость оценивается по крайней мере в $98 000 – и это минимальная цена, пишет «Вокруг света. Украина».

Когда галеон Nuestra de Atocha потерпел крушение в 1622 году, попав в сильный ураган, он перевозил огромное количество золота, серебра, драгоценных камней и других ценностей. Его груз включал неизвестное точно, но превышающее 40 тонн количество золота и серебра, и 35 килограммов изумрудов.

Из 265 членов экипажа выжили только пятеро. Пользуясь тем, что галеон затонул на небольшой глубине, испанские водолазы попытались организовать его подъем, но еще один ураган полностью разрушил корпус и разбросал сокровища по большой площади.

В 1985 году после многолетних поисков место гибели галеона было снова найдено искателем сокровищ Мелом Фишером. Тогда же было поднято 3200 изумрудов, сто пятьдесят тысяч серебряных монет и свыше тысячи слитков серебра весом около 40 тонн. Поиски продолжаются до сих пор. Всего с момента обнаружения галеона экспедиция Фишера подняла с морского дна драгоценностей на сумму $450 млн. Приблизительная сумма ещё остающихся под водой сокровищ оценивается по архивным источникам не менее чем в $500 млн.

В 2011 году дайверы из Mel Fisher’s Treasures нашли золотое кольцо с изумрудом стоимостью $500 тыс. В 2015 году было найдено еще 40 предметов, включая золотую цепь, золотые слитки и инкрустированный изумрудами золотой крест.

В Карибском море робот нашел испанский галеон «Сан-Хосе» затонувший 8 июня 1708 года у побережья современной Колумбии с миллиардными сокровищами.

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