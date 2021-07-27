Медики разгадали один из самых неожиданных секретов долголетия 5 27.07.2021, 10:01

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На продолжительность жизни влияет простое повседневное занятие.

Продолжительность жизни зависит от множества факторов, включая генетику, питание и образ жизни, пишет u-news.com.ua.

Одно из исследований показало, что долголетию может способствовать простое повседневное занятие.

Речь идет о чтении. В 12-летнем исследовании специалисты проанализировали данные более 2,6 тыс. пенсионеров. Они предоставили информацию о своих моделях чтения, после чего их разделили на три группы: те, кто вообще не читает, те, кто читает до 3,5 часов в неделю, и те, кто читает более 2,5 часов в неделю.

Результаты показали, что у тех, кто читает книги, продолжительность жизни увеличивается примерно на два года по сравнению с теми, кто их не читает. Также ученые заявили, что риск смерти у читающих людей ниже на 20%.

Кроме того, вероятность смерти у тех, кто читал до 3,5 часов в неделю, была на 17% ниже, чем у тех, кто вообще не читал. А в группе тех, кто читал еще больше, вероятность смерти за 12-летний период наблюдения снизилась на 23%.

При этом результаты показали, что “значительно больше” шансов на долголетие у тех, кто читает книги, а не газеты или журналы. Ученые связывают это с тем, что для чтения книг нужно задействовать больше внимания.

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