«Теперь БелАЗы будут ездить только с горки» 28.07.2021, 7:33

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Лукашенко потерял субъектность как внутри страны, так и за ее пределами.

Недавно сразу четыре мировые компании прекратили сотрудничество с БелАЗом и БМЗ. Компании отказываются работать с белорусскими предприятиями из-за санкций ЕС и США. И это не последнее поражение режима на международном фронте.

О каких-то взаимоотношениях со странами Запада говорить не приходится. Россия хоть и заявляет о поддержке, но помогать Лукашенко не спешит. Более того, режим превращается в головную боль для Китая, для которого крайне важно, чтобы Минск сотрудничал со странами ЕС. Пекин обеспокоен, что из-за Лукашенко у него начнутся проблемы с транзитом.

Читатели сайта Charter97.org считают, что ситуация для диктатора будет только усугубляться. Ведь никто не захочет иметь дело с человеком, чья подпись под любым документом равна «дырке в бублике».

«В силу молодости многие не в курсе что:

1. Первый сборочный цех Ford был под Минском, Юнион Моторс.

2. Первая сборка Skoda в СССР должна была быть под Дзержинском.

Кто это все угробил? Кто? Не будут они строить в РБ , они уже строили, но все закрыли».

«Данфосс – это еще и форсунки для мотора, и фильтры форсунок и так далее. Мы только сейчас узнаем, сколько компаний отказалось от поставок, а сколько сервисных компаний отказались обслуживать оборудование или поставлять запчасти. Как и предсказывалось – осенью мы еще увидели, как ОМОН заставляет милицию работать у станка».

«Самое главное, что заменить эти комплектующие без ущерба качеству нечем. Тот же Danfoss делал гидроприводы для БелАЗа и в таких машинах что-то поменять очень сложно, на коленке гидроприводы для 250 тонного самосвала не соберешь, там штучные вещи. Будут закупать через фирмы прокладки, но все это станет очень дорого. Покупатель не станет оплачивать выросшие издержки БелАЗа. Посмотрим, как эти санкции «укрепят экономику и дадут импульс внутренним производителям». Тут какой «импульс» не давай промышленность РБ просто не в состоянии освоить производство нужных компонентов, даже «именем революции» могли бы так давно освоили бы».

«Теперь БелАЗы будут ездить только с горки…»

«Осенью они говорили, что им РФ и Китай помогут. Китай с тех пор не дал ни одной копейки. Более того, явно возникает вопрос надежности ЖД перевозок по многомиллиардному пути».

«Новополоцк, город со 100 тысячным населением сразу превращается из более-менее богатого региона в город без работы. Это очень большая проблема, если НПЗ простоит там хотя бы 3 месяца без работы там голодные бунты начнутся. На Нафтане под 10 тысяч работников работает, кормить их нужно за счет бюджета и за ничего неделанье платить каждому, еще обслуживать даже простаивающий завод нужно. Это деньги немалые. Удар по режиму очень колючий».

«Китай ни разу не сказал что Беларусь ему союзник, невзирая на все хитродипломатические выверты Лукашенко. Кстати, долг РБ перед Китаем растет который год подряд. Как-то так вот…»

«Четыре года назад я продал свой трактор МТЗ-320 2009 г.в. На нем стоял двигатель Lamborghini. Покупатель трактора мне тогда сказал, что на некоторые 320-е ставили еще и двигатель ЯМЗ. Так вот он сказал, что мне очень повезло иметь именно Lamborghini, потому что большинство двигателей ЯМЗ уже через пару лет выходят из строя - или меняй двигатель, или трактор ставь под забором в качестве украшения. Это я к тому, что никто в здравом уме не купит БелАЗ с движком ЯМЗ. Кому нужен такой геморрой?»

«Логичные выводы и решения. Ведь Остап потерял остатки вменяемости, предсказуемости и надежности. Любой, новый фортель Остапа, в виде нового захвата самолета, ареста чужого бизнеса, ареста имущества другой страны, ведет к новым, международным санкциям, росту нестабильности в Беларуси и росту неадекватности Остапа.

Как можно вести дела с человеком, который нелегитимен и подпись которого под любым документом равна дырке в бублике?»

«На новом Великом шелковом пути возникла проблема, пробка в виде Саши 0%, который за полгода умудрился поссориться практически со всем миром».

«Как можно вести дела с «руководителем» страны, который потерял субъективность как внутри страны, так и за ее пределами? Правильно, решая дела и вопросы через тех, кто сохранил влияние на сумасшедший объект в Беларуси и кому, этот, сумасшедший объект нужен в своих интересах!»

«Китайцы прагматики, они горячку пороть не будут подождут, посмотрят, посчитают и потом примут решение».

«Таракан не просто сумасшедший, не просто умалишенный, требующий неотложной психиатрической помощи. Таракан вместе со всем окружением, зараженным им спецпсихов, опасен для всего мирового сообщества как международный террорист, и у врачей нет никаких шанс с ним справиться. Нужна спецоперация по устранению и терррориста».

«Запрет Nivea вылезет таким боком, что «макеевским» дуракам еще придется доплатить, чтобы компания сюда вернулась».

«Лукашенко террорист, с этим согласны все. С террористами не церемонятся. Ставят ультиматум, в течение трех дней освободить всех политзаключенных, наказание виновных и новые выборы. Если не выполнит, то 10 томагавков выпускаются по резиденции Таракана. Уверяю это подействует. Тертель и Швед, Кубраков, Балаба, Карпенков будут удирать, аж пятки сверкать будут».

«Макея и компанию можно списать за ненужностью. Внешней политики у режима теперь просто нет».

«Беларусь не Северная Корея и закручивать гайки до бесконечности не получится. Лукашенко зачищает протестное поле, но народ не пошел под его знамена. Народ затаился, терпит, но на ябатинги не идет, значит режим не владеет умами. А это опасно для режима. Он не контролирует внутренние процессы, а значит не знает когда может рвануть. Это как жить на вулкане. Очень опасно, и он это знает».

«На самом деле в 2020 году большинство белорусов перестали закрывать глазу на ложь и дикость, которую нес психопат много лет. Вот и все что произошло, просто все стало на свои места в этом зазеркалье. Самозванец стал дураком, кем и является этот безграмотный, недалекий моральный урод. Западные страны стали друзьями, кем и являются развитые европейские страны, а Россия стала пособником диктатора и страной-агрессором, чем она всегда и являлась. С момента, когда белорусы начали говорить правду и рассуждать как цивилизованные люди время режима закончилось, он обречен и находится в состоянии агонии. Это и происходит в Беларуси сегодня».

«Разговоры в правильном направлении идут! Представьте – лукашистов признали террористами, как ИГИЛ! Любой прикорытный бизнесмен, оказавшись за поребриком «русского мира», мгновенно может быть арестован».

«Таракан сейчас террорист №1 в мире. А что произошло с террористами №1 в мире Усама бен Ладеном и Касемом Сулеймани все знают и помнят. Таракану выставить ультиматум, что если в течение недели не будет прекращена террористическая деятельность, не будут выпущены все политзаключенные, то Лукашенко будет уничтожен».

«На внешнем фронте у нас одни победы. Осталось подтянуть внутренний. Рабочие, надежда на вас», — пишут читатели сайта Charter97.org.

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