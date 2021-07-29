Наталья Радина: Лукашенко болен и всего боится 13 29.07.2021, 12:11

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Наталья Радина

Надо готовиться к забастовкам и продолжать борьбу.

Главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина дала большое интервью каналу «Маланка».

В ходе интервью Наталья Радина отметила, что борьба за свободу в Беларуси продолжается, но сегодня она приняла несколько иные формы:

— Ничего в Беларуси не успокоилось, ненависть к Лукашенко огромная, его ненавидит вся страна, он не может ничего с этим сделать. Какие бы репрессии и разгромы не устраивались, он все равно знает, что его ненавидит народ. Долго такая ситуация продолжаться не может, я в этом убеждена.

Стратегия следующая — это санкции, забастовки, протесты. Мы сегодня уже имеем секторальные санкции против режима Лукашенко. Нужно продолжать настаивать на их усилении и сейчас идет подготовка забастовки на предприятиях, идут призывы к частному бизнесу уходить в отпуск, закрывать свои предприятия, фирмы, кафе, рестораны. Я думаю, что в том числе будут и протесты. Однако и сами протесты, в общем-то, в Беларуси не закончились. Каждый день партизанские акции проходят и в Минске, и во всех белорусских городах. Люди показывают, что они против этой власти, что они не намерены останавливаться и будут бороться до победы.

Главный редактор сайта Charter97.org уверена, что сторонников Лукашенко в Беларуси практически нет:

— Об этом свидетельствуют мои друзья и знакомые, которые ездят по городам, общаются с людьми. Это констатируют блогеры и журналисты. Поддержки в стране у Лукашенко нет. Люди открыто возмущаются в очередях, в общественном транспорте, мы видим это по социальным сетям. Лукашенко однозначно проиграл и я не думаю, что у него есть какой-то большой запас времени для того, чтобы править страной.

Наталья Радина считает, что последние действия диктатора продиктованы паническим страхом:

— В прошлом году у него был очевидный нервный срыв, и из этого состояния он не вышел до сих пор. Все его действия подтверждают, что человек сходит с ума окончательно и бесповоротно. Протесты, которые были в августе, очень серьезно пошатнули и без того не очень устойчивую психику Лукашенко.

Открыто на публику он до сих пор не выходит. Если и выходит, то, как правило, это сотрудники спецслужб или специально подготовленные люди, переодетые под рабочих, крестьян, доярок и прочих.

В реальности он боится людей, боится выходить на публику, боится встречаться с народом. Вспомните знаменитую сцену с завода МЗКТ в Минске, когда он прилетел на встречу с рабочими: его освистали, ему кричали: «Уходи!». Это его кошмарный сон, он знает, что это обязательно повторится.

Потому что будут еще забастовки и на предприятиях, поверьте мне. Будут и протесты в Беларуси. Да, он пытается сегодня усиливать постоянно репрессии, но люди понимают, что другого варианта, кроме как снести эту власть, этот режим, нет. Иначе мы не выживем. Поэтому сегодняшнее поведение Лукашенко только усиливает ненависть к нему и усиливает сопротивление белорусов диктатуре.

Журналистка напомнила, что в Беларуси более трех тысяч человек находятся в тюрьмах по политическим статьям и обратилась к правозащитникам:

— Правозащитникам, которые признают арестованных людей политзаключенными, нужно немедленно пересматривать критерии, которые, возможно, были актуальны ранее, но они совершенно не актуальны сегодня в условиях таких диктатур, как Беларусь или Россия, когда против политзаключенных используются экономические статьи, людей обвиняют в экстремизме, в насилии в отношении сотрудников милиции. Мы знаем, что это абсолютная ложь.

Наталья Радина считает, что жесткие экономические санкции против режима Лукашенко помогут освободить политзаключенных:

— Необходимо водить санкции против «Белнефтехима» и «Беларуськалия», также против банков, против финансовой системы, вплоть до отключения от системы SWIFT. Мы знаем, что часть санкции уже введена, но нужно продолжать двигаться в этом направлении, потому что это, безусловно, очень сильно подтачивает режим. Мы это видим сегодня, потому что уже на предприятиях начались проблемы. Необходимо двигаться в этом направлении, потому что санкции действительно ускорят крах режима Лукашенко и помогут, что самое главное, освободить политических заключенных.

Комментируя ситуацию с выдачей Россией белорусским властям бойца Алексея Кудина, главный редактор сайта Charter97.org отметила, что сегодня режим Путина немногим отличается от режима Лукашенко:

— Режим Путина должен нести ответственность за поддержку незаконных белорусских властей и за то, что он выдает людей, которых обвиняют абсолютно по политическим статьям, ни в чем невиновных людей в белорусские тюрьмы.

Как победить режим Лукашенко? Главный редактор сайта Charter97.org видит выход в забастовочном движении:

— Рабочие протесты, которые проходили в августе, были потрясающими. Я до сих пор вижу этих рабочих, которые выходили на предприятиях, которые бунтовали, протестовали.

Это тысячи людей, они выходили на улицы, они собирались на площадях, шли колонами по своим городам. Эта энергия никуда не делась.

Да, властям удалось пока подавить стачечное движение, были арестованы очень многие активисты. Да, люди пока временно ушли подполье, но поверьте мне, продолжение будет, и продолжение будет очень серьезным.

Потому что к тем политическим требованиям, которые были выдвинуты в августе, сегодня добавляются еще и экономические, потому что ситуация на предприятиях ухудшается. Мы видим, что проблемы на заводах, на фабриках нарастают, людей увольняют, зарплаты начинают падать, падать серьезно, условия труда крайне тяжелые на предприятиях. Плюс все это происходит в атмосфере тотального запугивания и люди не выдерживают, люди понимают, что нужно что-то делать, надо протестовать.

Сейчас звучат призывы со стороны рабочих лидеров к людям: «Готовьтесь к забастовке!» Забастовка — это действительно тот рычаг, который поможет нам устранить режим Лукашенко.

Да, сегодня, возможно, страшно выходить на протесты. Да, люди понимают, что, может быть, пока стоит поберечься, но забастовка — это тот способ, который относительно безопасен, потому что арестовать всех рабочих власти не в состоянии. Станут предприятия, которые очень зависят от специалистов, которые на них работают. Штрейкбрехеров на все специальности не хватит, власти не в состоянии подавить рабочее движение, если оно станет действительно массовым.

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