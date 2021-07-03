Евро-2020: Италия победила Бельгию 3.07.2021, 0:06

Италянцы вышли в полуфинал турнира.

В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии уступила Италии (1:2) на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

Итальянцы забили два мяча в первом тайме: отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. Бельгия ответила точным ударом Ромелу Лукаку с пенальти на 47-й минуте, после чего команды ушли на перерыв.

Во втором тайме команды голов не забили, таким образом, Италия удержала победный счет и вышла в полуфинал.

В 1/2 финала итальянцы сыграют против сборной Испании.

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