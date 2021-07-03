Евро-2020: Италия победила Бельгию
- 3.07.2021, 0:06
Италянцы вышли в полуфинал турнира.
В рамках 1/4 финала Евро-2020 сборная Бельгии уступила Италии (1:2) на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.
Итальянцы забили два мяча в первом тайме: отличились Николо Барелла и Лоренцо Инсинье. Бельгия ответила точным ударом Ромелу Лукаку с пенальти на 47-й минуте, после чего команды ушли на перерыв.
Во втором тайме команды голов не забили, таким образом, Италия удержала победный счет и вышла в полуфинал.
В 1/2 финала итальянцы сыграют против сборной Испании.