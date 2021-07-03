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Тадеуш Кондрусевич: С Тобой, Мария, построим новую счастливую Беларусь!

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  • 3.07.2021, 8:13
  • 10,792
Тадеуш Кондрусевич: С Тобой, Мария, построим новую счастливую Беларусь!
Фото: catholic.by

Проникновенное выступление архиепископа на Будславском фестивале.

Несколько тысяч верующих собрались 2 июля на Будславском фестивале.

Вечернее богослужение для паломников возглавил архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщает catholic.by.

«Сегодня у подножия Покровительницы Беларуси Матери Божьей Будславской мы просим Ее опеки для Костела в нашей стране, для нас самих и нашей Родины, которая переживает сложное время пандемии коронавируса и общественно-политического кризиса. К ним неожиданно добавился и пожар в Будславском санктуарии», — отметил Тадеуш Кондрусевич и напомнил собравшимся, что Бог призывает людей доверять Ему и Его любви.

Свою проповедь архиепископ завершил молитвенным призывом:

«С Тобой, Мария, пойдем в новое завтра! С тобой совместно отстроим посвященную Тебе Будславскую святыню! С Тобой построим новую счастливую Беларусь!».

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