Таблетки забыли подвезти с самого утра 15 3.07.2021, 9:52

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Синепалому не успели сообщить, что Гриша никому не нужен оказался.

Таблетки вчера забыли подвезти с самого утра. С Азаренком получилось вообще суперсмешно. В одном из чатов завелся конторский тролль, который очень сильно провоцировал людей на то, чтобы устроить Грише вендетту. Нужно было только высказать желание и одобрение этой идее, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Самое интересное, что по информации Майка, Грише действительно могло бы достаться. Операция была бы проведена силами белорусского КГБ. В общем хунта вполне себе могла сделать из Гриши сакральную жертву. И еще сделает. Гриша, ты им не нужен, как, впрочем, и любой другой расходный материал из штатных пропагандистов и иных служителей режима. Считай, что это бесплатный совет по личной безопасности.

Но желающих связываться с Гришей не нашлось. Поскольку это ничтожество достойно только справедливого суда. Да и вообще гражданская война и устранение своих граждан - это методы хунты. В общем - от реализации пришлось отказаться. Но, похоже, синепалому не успели сообщить, что Гришенька никому не нужен оказался. И сработала старая заготовка - о покушении.

Сумасшедшему дедушке же рекомендуем не примерять на себя лавры Пилата Понтийского, которому сообщили, что жизнь Иуды из Кириафа в опасности из-за тридцати сребреников. Все же Пилат был поискуснее. А дешевый агротрэшевый косплей выглядит совсем убого.

Нам смешно, а вот Муковозчику и прочим Марковым стоит призадуматься о том, откуда действительно может прилететь. Согласитесь, что Гаага выглядит симпатичнее, чем постановочная, но вполне реальная смерть от рук хунты.

К слову, странные события в Вилейке - из этой же серии. Единственная польза - Кремль окончательно понял, что имеет дело с полным неадекватом, и усилит охрану этого военного объекта.

А вот с лесхозами эпично во всех отношениях. Кто рассказал синепалому террористу на ночь анекдот, который заканчивается словами «яка страна - таки теракты», признавайтесь.

Как мы и анонсировали, вчера Москва дала упырю последний шанс уйти мирно. Причем сделала это очень красиво, так что все помойки режима еще его и растиражировали, сами не понимая, во что вляпались. Но об этом - завтра. Сегодня наблюдаем и делаем скриншоты, чтобы не было потом путей для отступления.

Про границу с Украиной – опять эпик. Правильно, никого и ничего не пропускайте - цена вопроса в самом плохом 2020 году 4,5 млрд долларов. Хунте не нужно санкций, она сама все себе отстрелит.

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