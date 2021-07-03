закрыть
3 июля 2021, суббота, 18:52
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Политик Франции, поддерживаемая Путиным, ушла с поста лидера партии «Национальное объединение»

  • 3.07.2021, 17:49
  • 2,798
Политик Франции, поддерживаемая Путиным, ушла с поста лидера партии «Национальное объединение»

Об этом было объявлено на съезде, который проходит сегодня во французском Перпиньяне.

Марин Ле Пен оставляет руководство партией «Национальное объединение» (RN). Об этом было объявлено на съезде, который проходит сегодня во французском Перпиньяне, пишет nv.ua.

Как объясняют руководители RN, это не уход в отставку, а стратегический шаг для подготовки к президентским выборам, которые пройдут во Франции в следующем году.

Ле Пен работала председателем партии с января 2011 года. Ранее партию возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

На последних региональных выборах в июне партии Марин Ле Пен и президента Франции Эммануэля Макрона проиграли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь тем более не забудем, не простим
Теперь тем более не забудем, не простим Ирина Халип
Санкции, которые могут стать толчком к переменам
Санкции, которые могут стать толчком к переменам Валерий Карбалевич
Двое на хуторе, не считая нечистой силы
Двое на хуторе, не считая нечистой силы Владимир Халип
Таракана нужно бить прямо в темечко
Таракана нужно бить прямо в темечко Артем Черников