Политик Франции, поддерживаемая Путиным, ушла с поста лидера партии «Национальное объединение» 3.07.2021, 17:49

2,798

Об этом было объявлено на съезде, который проходит сегодня во французском Перпиньяне.

Марин Ле Пен оставляет руководство партией «Национальное объединение» (RN). Об этом было объявлено на съезде, который проходит сегодня во французском Перпиньяне, пишет nv.ua.

Как объясняют руководители RN, это не уход в отставку, а стратегический шаг для подготовки к президентским выборам, которые пройдут во Франции в следующем году.

Ле Пен работала председателем партии с января 2011 года. Ранее партию возглавлял ее отец Жан-Мари Ле Пен.

На последних региональных выборах в июне партии Марин Ле Пен и президента Франции Эммануэля Макрона проиграли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».