Ученые: Исландия может оказаться частью затонувшего континента 3.07.2021, 20:09

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До сих пор Исландия была для геологов одной из загадок.

Международная группа геологов предположила, что нынешняя территория Исландии — часть затонувшего континента, который простирался от Гренландии до Европы.

Работа опубликована в журнале GeoScienceWorld (перевод - naked-science.ru). До сих пор Исландия была для геологов одной из загадок, поскольку существующие теории о том, что она сформирована из океанической вулканической породы и окружена ею, не подтверждаются многими научными данными.

Так, толщина коры Исландии превышает 40 километров, то есть в семь раз больше толщины обычной породы такого типа. Поэтому ученые из Геологической службы Норвегии и Лаборатории геофизических исследований океана Брестского университета (Франция) выдвинули предположение, что Исландия — не что иное, как остаток некогда затонувшего материка или его части. В этом случае толстая кора объяснима: она просто континентальная.

Есть основания полагать, что территория затонувшего материка, если он в самом деле существовал, занимала около 600 тысяч квадратных километров и даже, возможно, до одного миллиона километров.

Если наличие этих земель на карте планеты миллионы лет назад удастся доказать, это будет означать, что суперконтинент Пангея, который, как считается, перестал существовать более 50 миллионов лет назад, на самом деле, распался не полностью. Чтобы выяснить это, понадобятся дальнейшие исследования. Они будут включать в себя сбор кристаллов циркона на территории Исландии и не только, а также бурение и прочие работы.

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