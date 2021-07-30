Россия выдаст белорусским властям еще одного активиста 2 30.07.2021, 11:01

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Андрей Казимиров

Андрею Казимирову грозит восемь лет тюрьмы.

Российский суд разрешил выдать Беларуси активиста Андрея Казимирова, обвиняемого у себя на родине в участии в массовых беспорядках. Это произошло несмотря на запрет Европейского суда по правам человека экстрадировать Казимирова, сообщает "Радио Свобода".

Адвокат активиста Илларион Васильев, комментируя решение российского суда, заявил, что оно незаконно, так как Россия ратифицировала европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, по которому решение ЕСПЧ в отношении Казимирова обязательно к исполнению для государственных органов. Васильев собирается подавать жалобу. При этом решение об экстрадиции белорусского активиста вступило в силу немедленно.

Анархист Андрей Казимиров обвиняется в Беларуси в "участии в массовых беспорядках". На родине активисту грозит 8 лет лишения свободы.

В Россию Казимиров уехал в конце прошлого года, когда ему стало известно об уголовном преследовании. 14 января 2021 года он был задержан российской полицией. С тех пор он находился под стражей.

Ранее Московская Хельсинкская Группа обратилась в Совет Европы в связи со "скрытыми депортациями" из России белорусских оппозиционеров. В частности, речь идёт о выдаче активиста Андрея Кудина. ЕСПЧ также выносил запрет о его экстрадиции, однако Кудин был тайно вывезен в Беларусь из подмосковного СИЗО в ночь на 22 июля.

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